Une PCR « made in Spain » élimine les faux positifs pour le coronavirus

11/10/2021 à 18:13 CEST

À ce stade de la pandémie, bien peu ont été épargnés par un test de coronavirus, que ce soit un test d’antigène ou une PCR. Selon toute probabilité, beaucoup auront dû le répéter plusieurs fois.

Les tests PCR rapides ont été et sont la méthode la plus utilisée pour détecter le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, aussi bien dans les échantillons de patients que dans l’environnement, l’eau par exemple.

La seule chose qui a eu ce test depuis le début, c’est qu’il n’est pas capable de faire la distinction entre les virus infectieux et inactivés, qui ne représentent pas un danger pour la transmission de la maladie.

Désormais, une équipe de recherche dirigée par l’Institut d’agrochimie et de technologie alimentaire (IATA-CSIC), de la Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques (CSIC), a développé un système qui permet d’éliminer le signal PCR des virus inactifs à l’aide d’un marqueur moléculaire de viabilité. Une technique qui peut être utilisée dans n’importe quel laboratoire conventionnel.

De cette façon, la fiabilité de ce test pour détecter le coronavirus infectieux dans les échantillons cliniques et environnementaux est améliorée.

Il ne détecte le coronavirus que lorsqu’il infecte

Le système consiste en un traitement des échantillons utilisés pour effectuer la PCR rapide au moyen d’un réactif de viabilité (chlorure de platine) qui pénètre à travers la membrane du virus inactif et se lie à son matériel génétique empêchant sa détection dans le test de diagnostic. Ainsi, la PCR ne détecte que le virus potentiellement infectieux.

La méthode est décrite à la fois pour des échantillons cliniques de patients atteints de coronavirus et dans des eaux usées, dans la revue Scientific Reports, du groupe Nature.

L’équipe de recherche dirigée par l’IATA-CSIC a utilisé des échantillons de SARS-CoV-2 inactivés pour évaluer cinq composés en tant que réactifs de viabilité et ainsi optimiser la procédure.

« L’objectif était de supprimer le signal PCR qui correspond aux virus non infectieux », explique-t-il. Gloria Sanchez, chercheur CSIC responsable du groupe Virologie environnementale et sécurité alimentaire (VISAFELab) de l’IATA-CSIC qui a développé l’étude.

« En utilisant différents composés et matrices pour traiter les échantillons, nous avons obtenu les conditions optimales pour ne pas détecter le coronavirus inactivé dans les PCR », dit-il.

Le système a été validé à l’aide d’échantillons de patients atteints de coronavirus fournis par le service de microbiologie de l’hôpital Clínico de València-Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA).

Aussi avec des échantillons de eaux résiduelles, où la présence du coronavirus comme indicateur de son évolution est étudiée depuis le début de la pandémie de covid-19.

En fait, le groupe dirigé par Gloria Sánchez à l’IATA-CSIC analyse les eaux usées de plusieurs villes espagnoles grâce à des tests PCR rapides pour suivre la présence du coronavirus.

« Avec cette nouvelle méthode nous avons montré que les eaux usées ne sont pas un vecteur de transmission du coronavirus, puisque le virus que nous détectons est inactivé », révèle Walter Randazzo, chercheur postdoctoral du groupe.

Évitez les « faux positifs » dans la PCR rapide

Concernant les échantillons cliniques, cette méthode éviterait le problème de la PCR positive, lorsque ce qui est détecté est un virus non infectieux.

De plus, la façon de préparer les échantillons peut être effectuée dans n’importe quel laboratoire que la PCR fait. Ce test de diagnostic permet de détecter un fragment du matériel génétique d’un agent pathogène et a été le moyen le plus utilisé pour détecter le coronavirus pendant cette pandémie.

Par ailleurs, le groupe de recherche, auquel participent également le Centre Segura de science du sol et de biologie appliquée (CEBAS-CSIC), le département de microbiologie de l’Université de Valence et l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (ANSES), a réalisé une autre étude où ils appliquent cette méthode à des échantillons de coronavirus collectés sur diverses surfaces.

Les résultats, publiés dans la revue Environmental Research, « montrent que le système est efficace pour récupérer le SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus sur les surfaces, et qu’il élimine également le signal PCR des virus inactifs », souligne Gloria Sánchez.