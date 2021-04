Une pénalité de cinq secondes fait chuter Lance Stroll au P8

Lance Stroll s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes après avoir coupé le virage 3 à Imola pour dépasser Pierre Gasly.

Après avoir débuté la saison 2021 avec un point à Bahreïn pour la P10, Stroll s’est aligné sur la grille à la même position pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne dans l’espoir d’ajouter à son décompte.

Il a cependant dû surmonter une peur précoce lorsque ses freins ont pris feu sur le tour du défilé.

Et bien que le pilote Aston Martin ait atteint l’objectif de points, il est passé de P7 à P8 après que les commissaires l’ont jugé avoir coupé le virage 3 pour dépasser Gasly d’AlphaTauri.

«Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 18 (Lance Stroll), le conducteur de la voiture 10 (Pierre Gasly) et les représentants de l’équipe et ont examiné plusieurs angles de preuves vidéo», lit-on dans leur rapport.

«Les commissaires sportifs ont été informés après la course d’une présumée infraction. Après avoir visionné la vidéo et entendu les pilotes, les commissaires sportifs concluent que la voiture 18 n’a pas pu terminer son passage sur la voiture 10 et un virage 2/3 sans quitter la piste, raccourcissant complètement le virage 3 et revenant sur la piste devant la voiture 10.

«Il a ensuite omis de rendre la position. En entendant les pilotes, les commissaires ont admis que la voiture 18 était en avance sur la voiture 10 au moment où il a quitté la piste, mais qu’il était dans cette position en raison d’une manœuvre qu’il n’a pas pu effectuer sur la piste compte tenu des conditions humides. “

Deux en bas, 21 à faire. Packdown pour le Portugal commence ici. pic.twitter.com/prW7XEDbTC – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 18 avril 2021

En plus de la pénalité de temps, Stroll a également reçu un point pour sa superlicence, le portant à quatre pour la période de 12 mois.

Parlant de sa course avant l’annonce de la décision, Stroll a déclaré: «Les gars ont bien réparé la voiture, les freins étaient en feu dans les tours de formation.

«J’ai eu un problème avec ma visière à un moment de la course, puis j’ai eu un problème de changement de vitesse tout au long de la course, nous devons donc nous pencher sur cela, cela m’a également coûté beaucoup de temps au tour.

«Nous avons eu quelques problèmes pendant la course, mais nous nous sommes ressaisis. Je pense que nous avons encore du travail à faire, la concurrence est très forte.

