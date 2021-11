Une pénalité de neuf points du comté de Derby confirmée pour avoir enfreint les règles de l’EFL

En plus d’avoir 12 points déduits plus tôt dans la saison de championnat 2021/22, la pénalité de neuf points de Derby County a maintenant été confirmée, ce qui signifie que le club est désormais confronté à la perspective d’une relégation en League One.

La pénalité de neuf points du comté de Derby quitte le club face à la relégation

Une décision commune a été prise avec l’@EFL et toutes les procédures ont été conclues.#DCFC – Comté de Derby (@dcfcofficial) 16 novembre 2021

Pénalité totale de -21

Derby avait déjà été sanctionné d’une pénalité de 12 points et maintenant avec neuf autres, le total des points déduits est de 21, le club étant puni pour des infractions financières sous le propriétaire Mel Morris ainsi que placé sous administration et il leur laisse maintenant un total de moins trois points et 18 points de sécurité, ce qui signifie que la relégation est presque une certitude pour les hommes de Wayne Rooney.

Principes et réglementation

Le directeur général de la Ligue anglaise de football, Trevor Birch, a déclaré que les processus étaient nécessaires pour garantir le respect des principes et des réglementations. M. Birch a déclaré, cité par dcfc.co.uk : « L’objectif de l’EFL tout au long de ce processus en cours a été de s’assurer que les principes du règlement étaient respectés au nom de tous les clubs. Afin d’évaluer la sanction sportive qui s’appliquait à ces infractions, les précédents cas de P&S ont été soigneusement examinés et des conseils en ont été tirés.

Derby a présenté un cas de circonstances atténuantes liées aux violations financières, mais l’EFL estime que la décision prise est la bonne et la raisonnable, Birch continuant d’expliquer : par le club. Compte tenu des circonstances complexes de l’affaire et des diverses questions réglementaires en suspens entre l’EFL et le comté de Derby, la Ligue est satisfaite du résultat convenu et de l’approche sensée adoptée par les deux parties pour négocier ce résultat et en ce qui concerne le retrait de l’appel.

Des temps difficiles à venir

Le comté de Derby fait face à un avenir de plus en plus incertain et maintenant les administrateurs du club, Quantuma, continueront de se concentrer sur la garantie de l’avenir du célèbre club alors qu’ils continuent à rechercher de nouveaux propriétaires. Bien que les nouvelles soient mauvaises pour le club, Carl Jackson, parlant au nom des administrateurs, a déclaré que cela leur permettait désormais de se concentrer sur une stratégie à long terme pour reconstruire le club : « Cette conclusion nous permet de poursuivre notre stratégie de restructuration du club. avec les parties intéressées potentielles.

Wayne Rooney, ses joueurs et les fans seront les personnes qui souffriront le plus de ce dernier coup dur, mais maintenant ils se réuniront tous pour se battre et réaliser ce qui serait une grande évasion de la relégation.

