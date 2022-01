Une pénalité de raillerie sur Matt Ryan a conduit à la séquence la plus coûteuse pour les Falcons

S’il y avait une équipe qui allait voir sa saison impactée par les nouvelles règles sur les railleries, ce serait probablement les Falcons d’Atlanta. Ils ne peuvent tout simplement pas faire de pause, jamais.

Les Falcons – bien qu’étant une équipe de football objectivement mauvaise – ont participé au match de la semaine 17 de dimanche à Buffalo avec une faible (mais pas impossible) chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils avaient besoin d’une victoire contre les Bills et de l’aide des Eagles et des Niners. Et avec un peu plus de cinq minutes à jouer, il est apparu que Matt Ryan a réduit le déficit à un touché avec une ruée dans la zone des buts.

Mais hélas, une combinaison risible de règles de la NFL mettrait essentiellement fin à la saison des Falcons.

Après le touché, Ryan a échangé quelques mots avec Jordan Poyer des Bills et a été appelé pour une punition de raillerie parce que la NFL déteste s’amuser. Au début, la pénalité de raillerie n’allait pas être coûteuse – les Falcons ont obtenu leur touché. La raillerie était après la pièce.

À propos de ça ….

Le touché a été revu pendant la pause publicitaire, et il a été décidé que Ryan avait commencé son plongeon et était en dessous de la zone des buts. Ainsi, le touché a été effacé, mais la pénalité de raillerie sur Ryan serait maintenue. Le prétendu touché est devenu le troisième et le but du 16, et les Falcons retourneraient le ballon sur les downs.

Cette séquence a fini par suffire à dégonfler tout espoir de retour des Falcons. Atlanta perdrait 29-15 et serait officiellement éliminé des éliminatoires.

Et, bien sûr, cela s’est passé de la manière la plus faucon possible.