Une pénurie de cet aliment de base du Nouvel An fait paniquer les gens

Les Américains ont dû faire face à un type ou à un autre de pénurie tout au long de 2021. Y compris tout, d’une pénurie de tests Covid au manque de divers articles sur les étagères des épiceries. Ce dernier, bien sûr, a été provoqué par des grognements de la chaîne d’approvisionnement qui ont persisté pendant des mois. Pendant ce temps, avec les célébrations du Nouvel An à portée de main ? Il y a une autre pénurie potentielle à portée de main – une concernant le champagne qui caractérise généralement les réjouissances de fin d’année.

Selon les médias, les vendeurs d’alcool sur certains marchés disent qu’ils sont complètement épuisés pour certaines marques. Y compris des noms comme Moet & Chandon et Veuve Clicquot.

Pénurie de champagne pour le réveillon ?

La rédactrice en chef de Wine Spectator, Alison Napjus, a averti qu' »il pourrait être difficile de trouver certaines de vos étiquettes préférées cette année », car les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact sur l’industrie.https://t.co/gBGyPynd79 – LiveNOW de FOX (@livenowfox) 30 décembre 2021

Michael Osborn, fondateur et vice-président exécutif de Wine.com, a déclaré à CNN que les raisons des pénuries incluent une énorme augmentation de la demande. Plus une «récolte réduite» et, oui, les désormais tristement célèbres problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ces facteurs, a déclaré Osborn au réseau d’information, ont exercé une pression majeure sur les détaillants américains cette saison.

« Malheureusement », a-t-il poursuivi, « des marques emblématiques comme Dom Perignon et Veuve Clicquot sont en rupture de stock sur certains marchés, mais pas tous. »

Dans le même ordre d’idées, un service de livraison d’alcool (Saucey) affirme qu’il constate une disponibilité aléatoire du champagne et de certaines marques haut de gamme. Dans le même temps, cependant, les pénuries que connaîtront les gens seront probablement inégales dans tout le pays. Le vendeur d’alcool en ligne Drizly, par exemple, rapporte qu’il a des options à portée de main si les clients connaissent des pénuries de champagne locales autour du Nouvel An.

Sur une note connexe, les ventes de champagne ont également connu une chute vertigineuse pendant la pandémie, comme vous pouvez l’imaginer. Pensez à tous les mariages et rassemblements similaires qui ont été reportés à cause de Covid, au cours desquels le champagne aurait pu couler autrement. L’industrie du champagne, selon Anselme Selosse de Jacques Selosse Champagnes, n’a jamais rien vu de tel, même pendant les guerres mondiales, a déclaré Selosse à l’Associated Press.

Autres pénuries pendant la pandémie

Les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre signifient des coûts plus élevés pour les consommateurs pour des choses comme la nourriture à l’épicerie.@jillonmoney explique comment ces problèmes sont apparus et quand ils pourraient se dissiper. pic.twitter.com/s8ksUTv4KU – CBS Mornings (@CBSMornings) 9 novembre 2021

L’essentiel pour l’instant, au moins en ce qui concerne le champagne ? La plupart des gens qui en veulent devraient pouvoir mettre la main sur quelque chose pour le week-end de vacances. Mais ce n’est peut-être pas la marque qu’ils préfèrent, ni la taille qu’ils veulent.

Pendant ce temps, de quoi d’autre les gens dans certaines parties du pays pourraient-ils être confrontés à une pénurie?

Eh bien, les sauvegardes de ces dernières semaines dans les ports du pays ont apparemment conduit à une pénurie de produits dans certaines régions. En novembre, des organisations de l’industrie nord-américaine des fruits et légumes ont publié une déclaration conjointe attribuant en partie le problème à la « paralysie » de la congestion des ports. La déclaration se lit notamment comme suit : « Au nom de l’industrie des produits frais d’Amérique du Nord, nous appelons à une action urgente du gouvernement pour faire face aux perturbations importantes de la chaîne d’approvisionnement en cours avec des impacts sur nos systèmes alimentaires, nos économies et, en fin de compte, les individus et les familles à travers le continent et autour. le globe.

«Près de deux ans depuis le début de la pandémie, des augmentations substantielles des coûts et des retards tout au long de la chaîne d’approvisionnement menacent notre sécurité alimentaire et la viabilité économique à long terme du secteur nord-américain des produits frais.»