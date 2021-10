Une pénurie de vinyle retarde la production alors que les artistes envisagent d’autres formats

Crédit photo : Victrola

Des facteurs tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’augmentation des prix des produits chimiques et une demande sans précédent contribuent à une pénurie de vinyles – incitant certains artistes à opter contre la sortie de musique via le format résurgent.

Plus de quelques créateurs et professionnels ont commenté les effets à long terme de la pénurie actuelle de vinyle, en termes à la fois de retards de fabrication et d’augmentation des coûts. Un certain nombre d’artistes ont récemment reconnu qu’ils se tournaient vers des CD et des cassettes relativement faciles à fabriquer pour satisfaire le désir des fans de sorties physiques, par exemple. Et la Vinyl Alliance au début de l’année dernière a identifié « la rupture de la chaîne d’approvisionnement » comme le « plus gros problème de l’espace ».

L’observation troublante de Vinyl Alliance, dont le siège est à Chesapeake, en Virginie, est arrivée peu de temps après l’entrée en vigueur des ordonnances de verrouillage de COVID-19 – limitant considérablement les voyages en avion – et l’incendie d’Apollo/Transco. L’usine de Banning, en Californie, était l’un des deux établissements connus (l’autre étant le MDC du Japon) qui a créé les disques laqués utilisés pour former des disques vinyles maîtres, à partir desquels des copies supplémentaires sont pressées.

Par conséquent, les problèmes de fabrication du vinyle ont commencé avant même le début de la pandémie, et les difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement semblent exacerber ces défis existants.

Nike, par exemple, a vu le trajet des cargos entre l’Asie et l’Amérique du Nord passer d’environ 40 jours à environ 80 jours « en raison de pénuries de conteneurs, de congestion portuaire, de congestion ferroviaire et de pénurie de main-d’œuvre », selon Yahoo Finance. Le point s’avère important pour le vinyle étant donné l’offre limitée de disques laqués soulignée ci-dessus ainsi que le processus de fabrication résolument mondial du format. (Il convient également de mentionner que des solutions de fabrication aux États-Unis ont émergé et que d’autres options de ce type semblent susceptibles de faire leurs débuts à l’avenir.)

De plus, le prix du polychlorure de vinyle (PVC) – qui est utilisé dans le vinyle, les cartes de crédit, les tuyaux, certains dispositifs médicaux, etc. – « a grimpé de 70 % » au milieu de la pandémie, selon l’Associated Press.

Abordant les nombreux obstacles auxquels les secteurs de l’énergie et de la chimie (en plus des différentes sphères encore) sont confrontés depuis le début de 2020, Jeremy Pafford, responsable du développement du marché d’Independent Commodity Intelligence Services pour l’Amérique du Nord, a indiqué : « Il n’y a pas une chose qui ne va pas. C’est une sorte de taupe – quelque chose ne va pas, ça s’arrange, puis quelque chose d’autre se produit. Et c’est comme ça depuis le début de la pandémie. »

Comme indiqué, la pénurie de vinyle est aggravée par une demande sans précédent de disques. Les revenus du vinyle ont presque doublé aux États-Unis au cours du premier semestre 2021, selon la RIAA – avec 2020 ayant enregistré une augmentation des revenus de 23,5% en glissement annuel pour l’industrie mondiale du vinyle, selon l’IFPI. En conséquence, 2021 semble prêt à maintenir en vie la tendance de croissance du vinyle depuis plus d’une décennie.

Dans le témoignage le plus récent de l’étendue de la pénurie de vinyles, Universal Music a annoncé toutes sortes d’éditions du 30e anniversaire de Nevermind de Nirvana, qui sont sorties le 24 septembre 1991. Cependant, la plus chère de ces éditions anniversaire, qui comprend « 8 180- gram LPs », ne devrait pas être expédié avant la fin mai 2022 – dans près de huit mois.