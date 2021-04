Une pénurie mondiale de puces frapperait Apple, retardant la production de modèles iPad et MacBook

Il existe actuellement une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte toutes sortes d’industries, car presque tout le matériel de nos jours dépend du silicium à un certain niveau. L’industrie automobile est particulièrement touchée, les constructeurs étant tout simplement incapables de produire autant de voitures qu’ils le prévoyaient en attendant la disponibilité des composants.

En tant que l’un des plus gros acheteurs de silicium au monde, la taille et la puissance de marché d’Apple signifient qu’ils ont pu acheter la capacité disponible et continuer à produire des produits clés comme l’iPhone indemnes, du moins jusqu’à présent. Cependant, un rapport de Nikkei indique aujourd’hui que même Apple souffre, la production de certains modèles d’iPad et de MacBook étant affectée.

Nikkei dit que l’assemblage de l’iPad est retardé par une pénurie de composants d’affichage. Pendant ce temps, les fournisseurs de MacBook sont bloqués par un goulot d’étranglement clé: le processus de montage des composants sur les circuits imprimés.

Ces problèmes ont obligé Apple à repousser la production d’une «partie des commandes de composants» dans la seconde moitié de l’année, selon Nikkei. Le rapport ne dit pas quels modèles d’iPad et de MacBook en particulier sont concernés.

Il a été largement répandu qu’Apple préparait une actualisation de l’iPad Pro pour le début de 2021, mais on ne sait pas si la pénurie de puces aura perturbé le calendrier de cette gamme de produits. L’iPad Pro est tout simplement un produit à volume beaucoup plus faible que les appareils informatiques grand public d’Apple comme l’iPad à 329 $ ou le MacBook Air à 999 $.

Nikkei affirme que la disponibilité des composants iPhone en aval est «serrée», bien que la production se poursuive actuellement à des niveaux normaux.

Assis au sommet de la chaîne alimentaire technologique, Apple a l’influence et l’argent nécessaires pour obtenir généralement ce qu’il veut des fournisseurs. Cependant, si la pénurie de puces touche même les iPad et les MacBook, cela devrait être un signe d’avertissement majeur pour les petites entreprises qui n’ont pas le pouvoir de négociation d’Apple. La plupart des analystes s’attendent à ce que la pénurie de semi-conducteurs persiste encore pendant de nombreux mois.

