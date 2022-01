Une percée archéologique alors que les fouilles HS2 dévoilent une ville romaine florissante avec une «voie à deux voies» | Sciences | Des nouvelles

La colonie près de Chipping Warden dans le Northamptonshire était une ancienne ville britannique en plein essor avec une « voie rapide ». La découverte a révélé des signes d’urbanisme entrepreneurial en Grande-Bretagne il y a plus de 1700 ans. On dit que la « voie rapide » est deux fois plus grande qu’une voie romaine ordinaire. Il a probablement été construit pour soulager la congestion des marchands et de leurs charrettes alors qu’ils s’entassaient dans une ville commerçante florissante.

L’infrastructure surdimensionnée indique l’importance commerciale du site, selon les experts.

Les experts ont également déclaré qu’il avait connu un essor au troisième siècle de notre ère.

Les parures de tout l’Empire romain se sont entassées dans la ville avant qu’elle ne fasse faillite lors de la chute de l’Empire.

James West, le directeur du site, a déclaré que la « route à deux voies » romaine bien conservée aurait contribué à faire de la colonie une « plaque tournante du marché ».

Il a déclaré: «La plupart des routes romaines que nous trouvons mesurent environ quatre mètres (13 pieds) de diamètre, mais cela fait 10 mètres (33 pieds).

« Nous pensons que la raison en est de permettre à deux flux de trafic de traverser cette zone. Cela aurait été une zone très fréquentée à cette époque, et vous pouvez imaginer des personnes chargeant et déchargeant des marchandises à leur arrivée ici.

Jim McKeon est le chef de projet du Musée d’archéologie de Londres sur le site.

Il a déclaré que la construction de la route révélait un « urbanisme intelligent » de la part des habitants qui ont profité de la position de la colonie.

Il est basé près de la rivière Cherwell et de la voie romaine Fosse Way.

On pense également que des esclaves ont pu être échangés dans la région, car des chaînes ont également été trouvées sur le site.

Le plan de la ville séparait également la colonie et à travers ce que les experts ont surnommé une « route B » romaine.

Cela a conduit le trafic à partir de la zone résidentielle vers ce qui serait désormais considéré comme une «zone industrielle».

M. McKeon a déclaré: «Cela a été bien pensé. Tout comme aujourd’hui, vous ne voulez pas de l’industrie lourde et malodorante près de chez vous.

Alors que la ville a connu un essor sous la domination romaine, la colonie semble avoir subi un effondrement économique au début du Ve siècle.

M. McKeon a déclaré : « Une fois que l’Empire commence à reculer, ces liens commerciaux avec l’Europe commencent à disparaître. Il n’y a tout simplement pas les mêmes opportunités.

Les preuves indiquent également que le site est devenu rapidement hors d’usage à la suite de l’effondrement économique.

La population locale semblait revenir à l’agriculture de subsistance qui prédominait dans la région avant la domination romaine.

Et ce n’est pas la seule découverte spectaculaire mise au jour le long des fouilles du rail HS2.

L’équipe d’archéologie du musée de Londres travaillant le long de la ligne a également trouvé des preuves de 30 rotondes de l’âge du fer.