Une percée archéologique en tant que lit extensible trouvé à Pompéi | Monde | Nouvelles

Il a ajouté: « Ce qui est le plus frappant, c’est la nature exiguë et précaire de cette pièce, qui se situait entre un dortoir et une salle de stockage de seulement 16 mètres carrés. »

Il a décrit les dimensions claustrophobes de la pièce comme une qui « vous frappe avec la dureté de sa misère, comme un coup à l’estomac ».

Il a qualifié la scène de rappel de la « réalité brute » des conditions dans lesquelles vivaient les moins respectés de la société romaine antique.

Le directeur général des musées d’Italie, Massimo Osanna, a déclaré : « L’étude de cette salle nous permettra de découvrir de nouvelles informations sur les conditions de vie et de vie des esclaves à Pompéi et dans le monde romain.