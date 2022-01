Une percée archéologique en tant que plus grand fossile de dinosaure jamais découvert au Royaume-Uni « vraiment sans précédent » | Sciences | Des nouvelles

Le squelette d’ichtyosaure de 10 m de long a environ 180 millions d’années et est considéré comme le plus grand exemple britannique de prédateur qui parcourait les mers à l’époque des dinosaures. Et le bloc contenant le crâne de 6 pieds (2 m) et l’argile environnante pesait à lui seul une tonne. Surnommés « dragons des mers », les reptiles étaient de forme similaire aux dauphins mais variaient en taille de 3 à 82 pieds (1 à 25 m). Il a été découvert dans la réserve naturelle de Rutland Water.

Non seulement c’est le plus gros fossile de dinosaure jamais trouvé en Grande-Bretagne, mais c’est aussi le squelette le plus complet du genre trouvé au Royaume-Uni.

On pense également qu’il s’agit du premier ichtyosaure de son espèce spécifique (Temnodontosaurus trigonodon) trouvé sur le sol britannique.

Anglian Water, propriétaire de la zone, a déclaré qu’elle recherchait maintenant un financement pour protéger et exposer les ossements à proximité.

Joe Davis, chef d’équipe de conservation au Leicestershire et au Rutland Wildlife Trust, est tombé sur la bête spectaculaire lors d’un drainage de routine d’une île de la lagune pour réaménagement en février 2021.

M. Davis a déclaré: « La découverte a été absolument fascinante et un véritable point culminant de carrière.

« C’est formidable d’apprendre autant de cette découverte et de penser que cette incroyable créature nageait autrefois dans les mers au-dessus de nous.

« Maintenant, encore une fois, Rutland Water est un paradis pour la faune des zones humides, bien qu’à plus petite échelle. »

Le chef de l’équipe de fouilles était le paléontologue Dr Dean Lomax.

Il a étudié des milliers d’ichtyosaures au cours de sa carrière.

Il a déclaré : « Ce fut un honneur de diriger les fouilles.

« La Grande-Bretagne est le berceau des ichtyosaures – leurs fossiles y sont déterrés depuis plus de 200 ans.

« Malgré les nombreux fossiles d’ichtyosaures trouvés en Grande-Bretagne, il est remarquable de penser que l’ichtyosaure de Rutland est le plus grand squelette jamais trouvé au Royaume-Uni.

« C’est une découverte vraiment sans précédent et l’une des plus grandes découvertes de l’histoire paléontologique britannique. »

Désormais, les paléontologues continueront à mener des recherches et à travailler sur la conservation de la découverte.

Des articles académiques devraient être publiés à l’avenir.

Les restes ont été entièrement fouillés plus tôt cette année et seront diffusés sur BBC Two Digging for Britain, qui sera diffusé mardi.

Les ichtyosaures sont apparus pour la première fois il y a environ 250 millions d’années et se sont éteints il y a 90 millions d’années.

Alors que la récente découverte était la plus grande jamais découverte, ce n’était pas la première à être faite à Rutland Water.

Dans les années 1970, deux ichtyosaures incomplets et beaucoup plus petits ont été trouvés lors de la construction initiale du réservoir.

Mais le dragon de mer géant de Rutland n’est pas la seule découverte passionnante d’une créature éteinte qui a été exhumée récemment.

En décembre, un couple à la recherche de fossiles marins dans le Wiltshire est tombé sur les restes d’un « cimetière de mammouths ».

Au total, les restes de cinq mammouths – deux adultes, deux juvéniles et un nourrisson ont été exhumés.

Sally Hollingworth, qui a découvert les restes avec son mari Neville, a déclaré : « Nous avons commencé à creuser et nous avons réalisé qu’il s’agissait de l’os de la jambe d’un mammouth.

« C’est toujours un moment de chair de poule maintenant, je me souviens encore du sentiment que j’ai eu. »