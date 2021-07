Les inondations, les glissements de terrain et les vagues de chaleur ont causé la mort et la dévastation dans le monde ces dernières semaines et beaucoup pointent du doigt le changement climatique à blâmer. Le principal facteur de réchauffement climatique est l’émission de gaz à effet de serre, dont plus de 90 pour cent sont du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane. La combustion de combustibles fossiles pour la consommation d’énergie est la principale source de ces émissions et les scientifiques avertissent que l’augmentation de la température entraînera l’expansion du désert, l’élévation du niveau de la mer et des vagues de chaleur et des incendies de forêt plus fréquents.

Mais il y a eu des périodes antérieures de changement climatique.

Et dans un article publié cette semaine dans les « Actes de l’Académie nationale des sciences », le professeur Ariane Burke et ses collègues plaident en faveur d’une nouvelle discipline en évolution appelée « l’archéologie du changement climatique ».

Les experts ont utilisé les données de leurs fouilles et les archives paléoclimatiques pour étudier comment les humains ont interagi avec leur environnement lors d’événements de changement climatique passés tels que le réchauffement qui a suivi la dernière période glaciaire, il y a plus de 10 000 ans.

Ils espèrent l’utiliser pour identifier les “points de basculement” qui ont incité les sociétés anciennes à apporter des changements pour survivre.

Le professeur Burke a déclaré : « L’archéologie du changement climatique combine l’étude des conditions environnementales et des informations archéologiques.

« Ce que cette approche nous permet d’identifier l’éventail des défis rencontrés par les gens dans le passé, les différentes stratégies qu’ils ont utilisées pour faire face à ces défis et, finalement, s’ils ont réussi ou non. »

L’expert a ajouté qu’étudier comment les humains ont fait face au réchauffement rapide qui s’est produit il y a entre 14 700 et 12 700 ans peut aider à modéliser les résultats possibles du changement climatique moderne.

Les chercheurs ont découvert combien de cultures différentes ont utilisé une variété de moyens pour s’adapter au réchauffement de leur climat.

Le professeur Burk a ajouté que les cultures autochtones ont un rôle majeur à jouer pour nous apprendre comment réagir au changement climatique, soulignant que dans l’Arctique canadien, elles ont une connaissance détaillée de l’importance de comprendre l’environnement.

Elle a poursuivi : « Les agriculteurs autochtones du monde entier cultivent une grande variété de types de cultures qui ne réagiront pas tous de la même manière aux conditions climatiques changeantes.

“Ils préservent la diversité des cultures dans la chaîne alimentaire mondiale et si et quand les principaux types de cultures sur lesquels nous comptons actuellement échouent, cette diversité pourrait bien s’avérer être une bouée de sauvetage.

Bien qu’il y ait eu des périodes précédentes de changement climatique, les humains ont eu un impact sans précédent sur le système climatique de la Terre et ont provoqué des changements à l’échelle mondiale depuis le milieu du 20e siècle.

Ces actions menacent les personnes d’insécurité alimentaire, de pénurie d’eau, d’inondations, de maladies infectieuses, de chaleur extrême, de pertes économiques et de déplacements.

Ces impacts humains ont conduit l’Organisation mondiale de la santé à appeler le changement climatique la plus grande menace pour la santé mondiale au 21e siècle.

Même si les efforts visant à minimiser le réchauffement futur sont couronnés de succès, certains effets se poursuivront pendant des siècles, notamment l’élévation du niveau de la mer, la hausse des températures des océans et l’acidification des océans.