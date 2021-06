Une percée biotechnologique | Place des investisseurs

Les actions d’édition de gènes s’envolent après une percée… L’Europe vise des voitures à zéro émission d’ici 2035… un autre ralentisseur pour Tesla… un secteur bénéficiant de la réouverture

Avec beaucoup de choses dans l’actualité récemment, dans le Digest d’aujourd’hui, passons en revue quelques-unes des plus grandes histoires ayant un impact sur votre portefeuille.

*** Les actions d’édition de gènes ont grimpé en flèche hier à la suite de nouvelles révolutionnaires

Dans le Digest de vendredi dernier, nous avons noté à quel point l’exposition aux actions technologiques de pointe allait être critique pour votre portefeuille cette décennie.

Depuis vendredi dernier :

Gardez à l’esprit que (le secteur de la technologie / de la croissance) est un vaste univers, des biens de consommation époustouflants aux innovations de la blockchain, aux percées biotechnologiques et tout le reste.

C’est un moment chanceux, mais nous avons reçu hier une telle percée biotechnologique.

Les premières données d’Intellia Therapeutics (NTLA) et son essai de phase 1 d’un candidat CRISPR ont montré la capacité de modifier génétiquement des cellules à l’intérieur d’un foie.

Si vous êtes nouveau dans la technologie CRISPR, cela signifie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. C’est un outil puissant pour éditer le génome.

De la science en direct :

Ses nombreuses applications potentielles incluent la correction des défauts génétiques, le traitement et la prévention de la propagation des maladies et l’amélioration des cultures.

Pour en revenir à la percée, jusqu’à présent, la technologie CRISPR se limitait à éditer des cellules à l’extérieur du corps ou dans l’œil. Les nouvelles d’hier ont changé cela.

De la recherche d’Alpha :

Cette fois-ci, les chercheurs ont injecté un médicament CRISPR dans le sang de personnes nées avec une amylose à transthyrétine, une maladie destructrice qui provoque des maladies nerveuses et cardiaques mortelles. Les résultats ont montré que la technologie d’édition était capable d’arrêter presque la production de la protéine toxique générée par leur foie en bloquant l’activité du gène.

Le PDG d’Intellia, John Leonard, a déclaré : « C’est la première fois que CRISPR est administré à un patient et la première fois que nous avons pu cibler un gène avec succès.

L’action Intellia a terminé la journée en hausse de 50 %. Les autres actions d’édition de gènes, Beam, Editas et CRISPR Therapeutics, ont grimpé plus haut dans l’actualité, atteignant respectivement 16%, 5% et 6%. Au moment où j’écris mardi, ils détiennent tous généralement leurs nouveaux gains.

Nous allons voir des choses incroyables cette décennie dans la biotechnologie – et une création de richesse tout aussi incroyable de la part des entreprises qui mettent fin à diverses maladies et affections telles que nous les connaissons.

Nous le répétons : assurez-vous que votre portefeuille est exposé à ce secteur passionnant.

***RIP, moteur à combustion interne ?

Politico a rapporté que la Commission européenne débattait de la fixation d’un objectif de zéro émission pour les véhicules vendus au-delà de 2035. Ce serait un glas pour les véhicules à essence, mais aussi pour les hybrides rechargeables.

De la politique :

Alors que de nombreux constructeurs automobiles commencent à produire des voitures électriques à zéro émission, seuls Volvo et Volkswagen ont mis en place des stratégies pour passer à l’électrique d’ici la fin de la décennie, selon une nouvelle étude de l’ONG de mobilité verte Transport & Environment. L’unité VW Audi cesserait de vendre des voitures à moteur à combustion interne (ICE) en Europe à partir de 2026. Les rivaux allemands de VW, Daimler et BMW, sont parmi les moins préparés à se débarrasser de l’ICE. L’industrie a déclaré que les plans de la Commission forceraient un passage rapide aux voitures à batterie, sans envisager d’alternatives.

Notre expert macro, Eric Fry, a recommandé Volkswagen à ses abonnés au rapport d’investissement en février. La position officielle est en hausse de 55% au moment où j’écris mardi matin.

Lorsqu’Eric a fait la recommandation, il a comparé Volkswagen à Tesla et a souligné la différence absurde de valorisation entre les deux sociétés.

À titre d’exemple, Eric a suggéré que nous examinions comment les cours des actions des deux sociétés se traduisaient par un « coût-par-véhicule-que-l’entreprise-produit-chaque-année » efficace.

Au moment des recherches d’Eric, ce prix pour Volkswagen s’élevait à 11 000 $.

Et pour Tesla ?

Le prix s’élevait à environ 1,7 million de dollars par véhicule… ce qui était 149 fois plus cher que Volkswagen.

Depuis la recommandation d’Eric, alors que l’action de Volkswagen est en hausse de 55%, celle de Tesla a baissé de 15%.

*** En parlant de Tesla, il vient de tomber sur un autre ralentisseur

De CNN Business :

Presque tous les véhicules que le constructeur automobile électrique d’Elon Musk a construits et vendus en Chine depuis l’ouverture d’une Gigafactory à Shanghai sont rappelés en raison de préoccupations concernant le système de régulateur de vitesse. Le problème, selon les régulateurs chinois, est que le système peut être activé accidentellement dans certains modèles, entraînant une accélération involontaire. Le rappel comprend 35 665 véhicules modèle 3 importés et 249 855 véhicules modèles 3 et Y fabriqués à l’usine de Shanghai, ou presque toutes les voitures fabriquées localement que Tesla (TSLA) a vendues en Chine depuis janvier 2020.

Heureusement pour Tesla, le problème peut être résolu grâce à une mise à jour logicielle qui n’oblige pas les clients à retourner leurs voitures. Ainsi, de nombreux propriétaires de Tesla ne savent peut-être même pas qu’il y avait un problème. Pourtant, c’est un autre œil au beurre noir pour le géant des véhicules électriques et Musk, dans une récente série de faux pas.

En tant qu’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier, l’a rapporté la semaine dernière, les fans de Tesla ont été déçus lorsque Musk a brusquement annulé la sortie de son très attendu Model S Plaid Plus avec un Tweet le 6 juin.

De Louis :

Le Model S Plaid Plus était censé être la version la plus rapide, la plus puissante et la plus chère du Model S de l’entreprise. Au prix de 149 990 $, il devait offrir une autonomie de 520 milles… et la capacité d’accélérer de 0 à 100 km/h. en moins de deux secondes. Au lieu de cela, la société a commencé à livrer un nouveau modèle S Plaid qui n’a qu’une autonomie de 390 milles et 1 020 chevaux, bien qu’il sprinte toujours de 0 à 60 milles à l’heure en seulement deux secondes… En tant que propriétaire de plusieurs véhicules hautes performances, je peux vous dire que les geeks de l’ingénierie que je connais ne veulent pas obtenir un nouveau Model S Plaid au lieu d’un Model S Plaid Plus, et demanderont probablement le remboursement de leurs dépôts.

Nous continuerons à regarder Tesla pour voir si ce géant des véhicules électriques peut retrouver son équilibre.

***Enfin, la réouverture génère des bénéfices pour cette tendance « en personne »

Pour en revenir à Eric, sa recommandation Investment Report plus tôt ce mois-ci offre un moyen de profiter du commerce de « proximité sociale ».

D’Éric :

Maintenant que le monde s’ouvre à nouveau aux interactions commerciales et humaines, les parfums, les shampooings et de nombreux autres produits de soins personnels reviennent sur nos listes de courses. Les ventes de cosmétiques pour les 12 semaines se terminant le 22 mai ont bondi de près de 25% par rapport à il y a un an, selon les données de Nielsen. Ces ventes en plein essor illustrent pourquoi le stock que je viens de recommander propose un manuel de commerce de « proximité sociale ». À mesure que la pandémie s’atténue et que la distanciation sociale diminue, ses produits attireront une demande croissante.

Validation de la thèse d’Eric est un récent rapport de Business Insider :

Les ventes de parfums ont augmenté de 45% au premier trimestre 2021 par rapport à l’année précédente, selon les données du cabinet d’études de marché NPD Group… Selon les données de NPD, la catégorie des parfums est revenue dans le positif en août de l’année dernière et est restée ainsi tout au long de l’année avant de bondir en 2021 – (Larissa Jensen, vice-présidente et conseillère de l’industrie de la beauté chez NPD Group) a déclaré qu’elle s’attend à ce que les ventes seront « hors de contrôle » tout au long du deuxième trimestre de cette année…

La recommandation d’Eric figure parmi les plus grandes sociétés mondiales de parfumerie et de cosmétiques, ce qui la met directement sur la voie de ces attentes de vente « hors de contrôle ».

C’est aussi un jeu de retournement qui a déjà enregistré des chiffres impressionnants. Eric note qu’au cours du dernier trimestre, ses ventes de commerce électronique ont augmenté de près de 30 % d’une année sur l’autre, stimulées par un doublement des ventes sur Amazon.com.

La sélection est bien lancée, grimpant de 5% depuis la date d’achat d’Eric plus tôt ce mois-ci, tandis que le S&P n’est en hausse que d’environ 1% sur la même période.

Nous vous tiendrons au courant de ces histoires et plus encore ici dans le Digest.

