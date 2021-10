Un essai historique a révélé qu’un mélange de deux médicaments d’immunothérapie utilisait le système immunitaire des patients pour tuer leurs propres cellules cancéreuses.

Des chercheurs de l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres et de la Royal Marsden NHS Foundation Trust ont découvert qu’en combinant les médicaments nivolumab et ipilimumab, on pouvait réduire les tumeurs chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou en phase terminale.

Dans certains, leur cancer a complètement disparu, laissant les médecins perplexes de ne trouver aucune trace de maladie.

Les résultats d’essais similaires sur les combinaisons de médicaments ont également donné des avantages similaires pour les patients atteints d’un cancer des reins, de la peau et des intestins en phase terminale.

La chimiothérapie, souvent la forme standard de traitement pour les patients cancéreux qui ont des formes avancées de la maladie, est souvent un processus douloureux et ardu et a été décrit par les experts comme « extrême ».

Mais les résultats de l’essai, qui était en phase 3, impliquaient près de 1 000 patients atteints d’un cancer de la tête et du cou étaient précoces et significatifs.

Les chercheurs ont déclaré que ces résultats étaient toujours « cliniquement significatifs », car certains patients ont vécu des mois ou des années de plus et ont subi beaucoup moins d’effets secondaires.