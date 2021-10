Une percée country éponyme au tournant du millénaire

Keith Urbain a été un élément incontournable de la division supérieure de la musique country pendant tout ce siècle. À la fin de l’ancien, il sortait l’album qui ouvrirait la porte de ce monde, avec l’ensemble éponyme qui lui a valu quatre hits country du Top 20, dont un n ° 1.

L’album de Keith Urban était le deuxième LP de l’auteur-compositeur-interprète né en Nouvelle-Zélande à porter son nom. En 1991, il en avait auto-édité un qui avait fait une modeste impression en Australie, avant de devenir membre du groupe The Ranch. Ils étaient la formation de courte durée basée à Nashville qui a fourni l’entrée d’Urban à Capitol Records, qui a sorti l’album The Ranch en 1997.

Lorsque le Ranch s’est séparé, Urban a signé chez Capitol en tant qu’artiste solo et a repris sa carrière en son propre nom. Cela s’est avéré être probablement le meilleur coup qu’il ait jamais fait. Co-produisant Keith Urban avec Matt Rollings, plus connu comme le claviériste du groupe de Lyle Lovett, Keith a co-écrit neuf des 12 chansons de l’album.

Il pourrait également faire appel aux services de musiciens de premier plan comme le joueur de pedal steel en demande Paul Franklin, le bassiste Glenn Worf (beaucoup présenté sur Mark Knopfleralbums et tournées de ) et l’artiste à succès Steve Wariner. Les choristes comprenaient Emily Robison et Marti Seidel, alias Maguire, du nouveau trio du jour, les Dixie Chicks, maintenant les Chicks.

Le premier single country de l’album, qui a fait ses débuts en août 1999 et a atteint la 18e place, était « It’s A Love Thing ». Le LP est sorti le 19 octobre de cette année-là, mais n’a fait sa première apparition sur le compte à rebours country qu’en février 2000, une semaine avant que « Your Everything » ne commence une course qui l’a amené au n ° 4.

Puis vint la chanson qui devint le premier country n°1 d’Urban, « But For The Grace Of God », et le quatuor de tubes de l’album fut complété par une autre grande chanson, « Where The Blacktop Ends », co-écrite par Wariner et Allen Shamblin. À ce moment-là, pendant toutes ses années de cotisation, Urban était indéniablement l’un des nouveaux noms les plus en vogue du pays.

