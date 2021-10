Une percée dans la démence alors que la luminothérapie infrarouge pourrait débloquer un puzzle | Sciences | Nouvelles

Dans une étude pilote, les chercheurs ont utilisé un faisceau de lumière infrarouge dans le cerveau de volontaires sains. Les résultats ont montré que leur mémoire, leur fonction motrice et leurs capacités de traitement se sont améliorées. L’équipe de recherche, dirigée par le Dr Paul Chazot de l’Université de Durham et le médecin généraliste Dr Gordon Dougal, a déclaré que la thérapie par la lumière infrarouge, ou thérapie par photobiomodulation transcrânienne (PBM-T), pourrait être utilisée pour aider les personnes atteintes de démence.

Les scientifiques ont pris 14 personnes en bonne santé âgées de 45 ans et plus et les ont exposées à six minutes de PBM-T deux fois par jour à une longueur d’onde de 2068 nanomètres pendant un mois.

Et un groupe témoin de 13 personnes a reçu un casque factice à utiliser.

En testant les deux groupes, ils ont tous deux montré des améliorations significatives des performances de la fonction motrice, de la mémoire et de la vitesse de traitement du cerveau chez ceux qui utilisaient le vrai casque par rapport aux sujets testés qui avaient reçu le mannequin.

Le Dr Chazot, qui a passé 20 ans à étudier des longueurs d’onde infrarouges particulières pour le traitement de la démence, a déclaré : « Bien qu’il s’agisse d’une étude pilote et que des recherches supplémentaires soient nécessaires, il existe des indications prometteuses que la thérapie impliquant la lumière infrarouge pourrait également être bénéfique pour les personnes atteintes de démence et cela vaut la peine d’être exploré.

« En effet, nous et nos collaborateurs de recherche américains ont récemment publié une nouvelle étude clinique indépendante qui fournit la première preuve d’une amélioration profonde et rapide des performances de la mémoire dans la démence. »

Il a également déclaré que certaines longueurs d’onde de la lumière infrarouge peuvent aider à réduire les dommages aux cellules nerveuses.

Le Dr Dougal a proposé le casque PBM-T à 7 250 £.

L’invention spectaculaire est utilisée pour fournir de la lumière infrarouge dans le cerveau à partir de 14 réseaux lumineux à LED refroidis par ventilateur.

Le Dr Dougal a déclaré que le casque « pourrait bien aider les cellules cérébrales mourantes à se régénérer en unités fonctionnelles ».

Il a déclaré: « Beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour bien comprendre le mécanisme d’action. »

Tracy Sloan, 56 ans, était l’un des sujets de test en bonne santé qui a reçu le casque pour améliorer sa mémoire.

Elle a déclaré que le casque s’était amélioré dans sa vie quotidienne après l’avoir porté pendant six minutes à la fois le matin et le soir pendant une période de plus de trois mois.

Elle a déclaré: « J’ai une mauvaise mémoire pour commencer et je pense qu’en vieillissant, cela ne s’améliore pas, alors j’ai pensé que j’allais essayer la thérapie.

« Je n’étais pas sûr que cela ferait une différence, mais pour être honnête, je pense que ça l’a fait.

« Après quelques semaines, j’ai remarqué que mon rythme de sommeil était meilleur, je me sentais plus détendu et j’avais plus d’énergie. »

L’étude, publiée dans la revue Photobiomodulation, Photomedicine And Laser Surgery.

Il y a actuellement 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni, un record historique.

Ce nombre devrait encore augmenter.

Et 52% du public britannique, 34,5 millions de personnes, connaissent quelqu’un qui a été diagnostiqué avec une forme de démence.