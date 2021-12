Une percée dans l’Égypte ancienne après que l’analyse de la tombe ait prouvé que Toutankhamon était « banni » dans une tombe pauvre | Sciences | Nouvelles

Egypte : la véritable chambre funéraire de Toutankhamon

Toutankhamon est peut-être le plus célèbre des pharaons égyptiens antiques. Il régna neuf ans, étant monté sur le trône à l’âge de huit ou neuf ans. Lorsqu’il est devenu chef, l’Égypte n’était devenue que récemment un État monothéiste.

Le père de Toutankhamon, Amenhotep IV, également connu sous le nom d’Akhenaton, avait décrété que l’Égypte n’adorerait plus plusieurs dieux comme elle l’avait fait pendant des milliers d’années.

Ce qui s’est déroulé est devenu connu sous le nom de Révolution d’Amarna, qui a eu lieu au cours de la 18e dynastie il y a plus de 3 000 ans.

Akhenaton a installé un système de culte tournant autour d’Aton, le dieu solaire représenté comme le disque du Soleil.

Mais à sa mort, Toutankhamon a réintroduit l’ordre ancien, ramenant le polythéisme et l’art traditionnel.

Égypte ancienne : l’analyse de la tombe a suggéré qu’Ay, le successeur de Tut, avait pris sa somptueuse tombe (Image : GETTY/Youtube/National Geographic)

Vallée des Rois : la tombe de Tut a été découverte en 1922 dans la célèbre Vallée des Rois (Image : GETTY)

Alors que Toutankhamon est aujourd’hui vénéré comme l’un des plus grands, on ne peut pas en dire autant de l’époque où il a vécu.

Les égyptologues n’ont réussi à découvrir Toutankhamon que parce que sa tombe, dans la Vallée des Rois, avait été négligée par les pilleurs de tombes anciens et contemporains.

C’était parce qu’il était relativement petit et mal construit et décoré.

La question de savoir pourquoi la tombe du grand pharaon n’était pas digne d’un roi a laissé les égyptologues perplexes pendant des décennies.

Aliaa Ismail, une égyptologue qui est apparue dans le documentaire de National Geographic, « Trésors perdus d’Egypte », croyait avoir découvert la raison.

Le successeur de Toutankhamon, Ay, l’avait pratiquement banni de l’histoire de l’Égypte, en dirigeant son corps vers une tombe petite et mal décorée.

Mme Ismail a examiné la tombe d’Ay pour savoir pourquoi il aurait pu bannir Toutankhamon.

JUSTIN: Mystère lunaire alors que la Chine repère un cube étrange sur la surface lunaire

Égypte ancienne : le cercueil de Tut était en or massif (Image : GETTY)

À l’intérieur, elle a trouvé un certain nombre de similitudes entre les deux, avec une grande partie des peintures murales presque identiques.

Elle a déclaré: « Tut et Ay ont tous deux opté pour la même scène, presque comme la même personne a choisi ce qui se passe dans chaque tombe. »

Cela suggérait qu’une main commune avait été à l’œuvre dans les deux tombes.

Cependant, seul le tombeau d’Ay était digne d’un pharaon.

Mme Ismail a déclaré: «C’est très similaire à la tombe de Toutankhamon – le style, l’œuvre d’art, le sarcophage.

« Mais, c’est tellement plus gros. »

Le narrateur a noté: « Le style artistique des deux tombes suggère qu’Ay peut avoir été responsable de la décoration des deux. »

Certains égyptologues soupçonnent que lorsque Toutankhamon est mort de manière inattendue, la somptueuse tombe qu’il a commandée était inachevée.

A NE PAS MANQUER

Biden humilié alors qu’un haut responsable prévient que la Chine pourrait dépasser les États-Unis d’ici 2030 [REPORT]

Les fissures de l’UE montrent que l’Allemagne « se moque » des règles du bloc [INSIGHT]

Scénario apocalyptique de Brian Cox : « La civilisation s’approche de la destruction » [ANALYSIS]

Ay : La tombe du successeur de Tut était extrêmement similaire à celle du garçon roi (Image : Youtube/National Geographic)

Art égyptien : une grande partie de l’œuvre peinte était la même (Image : Youtube/National Geographic)

Les chercheurs disent qu’il se pourrait qu’Ay ait saisi l’occasion et ait ordonné que Tut soit enterré dans une tombe plus petite.

Il a ensuite continué à travailler sur la vraie tombe de Tut, et l’a ensuite utilisé pour lui-même.

Mme Ismail a ajouté: « Ay a enterré Toutankhamon dans la plus petite tombe, afin qu’il puisse avoir la plus grande tombe pour lui-même.

« C’est le tombeau qui était destiné à Toutankhamon, le tombeau d’Ay. »

Sites en Égypte : Certains des sites antiques les plus renommés d’Égypte (Image : Express Newspapers)

Plus tard, les pharaons ont essentiellement diffamé Toutankhamon, diffamant son nom en tant que fils d’un hérétique.

Il n’a été retrouvé que lorsque l’archéologue britannique Howard Carter a découvert sa tombe le 4 novembre 1922.

Lorsque lui et son collègue archéologue Lord Carnarvon sont entrés dans les chambres intérieures de la tombe de Tut il y a 100 ans, il est devenu l’un des plus grands du pays.

Une énorme fouille s’ensuivit et M. Carter passera plusieurs années à explorer la tombe de Tut.

Howard Carter : l’archéologue britannique photographié en train d’examiner le cercueil de Tut (Image : GETTY)

Au cours de son travail, il a découvert une incroyable collection qui contenait plusieurs milliers d’objets du monde égyptien antique.

Le meilleur était un sarcophage de pierre contenant trois cercueils emboîtés les uns dans les autres.

Le cercueil final était en or massif et contenait la momie du garçon-roi, Toutankhamon, conservée dans l’obscurité pendant plus de 3 000 ans.