Une percée de Covid alors que les médicaments d’ordonnance courants réduisent le nombre de décès pour stimuler la lutte contre les virus | Sciences | Nouvelles

Une étude a montré que les patients adultes qui prennent un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS), en particulier le Prozac et le Luvox, étaient moins susceptibles de mourir avec le virus que ceux qui ne prennent pas les médicaments. Les ISRS, qui sont généralement utilisés pour traiter la dépression, sont les antidépresseurs les plus couramment prescrits. Les équipes de recherche de l’Université de Californie à San Francisco et de l’Université de Stanford analysent les données de la base de données des dossiers de santé de plus de 83 584 patients qui ont été testés positifs pour le coronavirus entre janvier et septembre 2020.

Ils ont comparé les résultats avec 80 283 patients témoins appariés qui n’avaient pas de prescription d’ISRS.

L’âge moyen des patients était de 63,8 ans.

Les chercheurs ont découvert que le risque relatif de décès chez les 3 401 patients qui avaient une prescription de l’antidépresseur courant appelé Prozac, également connu sous le nom de fluoxétine, était de huit pour cent inférieur à celui du groupe de 6 892 patients témoins qui n’avaient pas pris d’antidépresseurs.

Sur les 470 patients prenant du Prozac, 9,8 pour cent sont décédés, contre 13,3 pour cent des patients témoins.

Les chercheurs ont expliqué que les avantages possibles de la prise d’ISRS si vous avez COVID-19 peuvent inclure la capacité des médicaments à réduire les niveaux de cytokines pro-inflammatoires, à contrôler les aspects dommageables de la réponse inflammatoire et à arrêter l’entrée du SRAS-CoV- 2 dans les cellules.

Ils ont souligné que certaines études sur les ISRS montrent qu’ils produisent des effets antiviraux.

Mais les chercheurs ont averti que bien que l’étude ait produit des résultats prometteurs, d’autres facteurs auraient pu avoir un impact sur les résultats.

Ils ont écrit dans le document de recherche : « Ces résultats suggèrent que les ISRS, s’ils s’avèrent efficaces, pourraient être une option thérapeutique pour réduire la mortalité chez les patients atteints de COVID-19.

« Des recherches supplémentaires et des essais cliniques randomisés à grande échelle sont nécessaires pour élucider l’effet des ISRS en général, ou plus spécifiquement de la fluoxétine et de la fluvoxamine, sur la gravité des résultats du COVID-19. »

Mais l’auteur principal Tomiko Oskotsky, MD, a assuré que les résultats de l’étude sont toujours encourageants.

Elle a déclaré: « Il est important de trouver autant d’options que possible pour traiter n’importe quelle condition.

Allan Young, directeur du Center for Affective Disorders, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience du King’s College de Londres, qui a examiné l’étude, a déclaré : « Bien que d’autres études soient nécessaires, cela soulève la perspective de réutiliser ces antidépresseurs comme traitements pour COVID-19 . »