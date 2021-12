Une percée de Covid alors qu’une étude révèle l’efficacité des masques faciaux pour réduire la propagation | Sciences | Des nouvelles

Les masques faciaux sont déjà utilisés au Royaume-Uni et sont actuellement obligatoires dans certains lieux publics pour réduire la propagation du coronavirus. Mais que se passerait-il s’il existait un moyen de savoir quels masques faciaux offrent le meilleur moyen d’arrêter la propagation du virus mortel. Les résultats d’une étude ont été publiés dans l’American Journal of Infection Control (AJIC), le journal de l’Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), qui étudie précisément cela.

Il a identifié que des combinaisons spécifiques de masques faciaux et des modifications d’ajustement peuvent être mises en œuvre par les travailleurs de la santé, les patients et le public pour améliorer l’ajustement du masque ainsi que les performances.

Des maladies comme COVID-19 sont transmises par des aérosols respiratoires et des gouttelettes produites lors d’activités comme parler, respirer et tousser.

Il est recommandé que les masques soient multicouches, couvrent le nez et la bouche, et pour un joint étanche contre le visage.

Françoise M. Blachere, MSc., biologiste de recherche, de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), et l’auteur principal de l’article, a déclaré : « La performance des masques faciaux en tant que dispositifs de contrôle de la propagation de l’infection dépend à la fois de la capacité de le matériau du masque pour filtrer les aérosols et sur la façon dont le masque s’adapte au porteur. »

Les chercheurs ont utilisé à la fois des sujets humains et des mannequins de simulation pour évaluer les performances de différents types, combinaisons et modifications de masques.

Ils ont mené un certain nombre d’expériences différentes qui simulaient la toux et les expirations, puis ont mesuré l’efficacité des masques pour bloquer les aérosols respiratoires.

Les résultats ont montré que la superposition d’un masque en tissu à trois épaisseurs sur un masque médical, également appelé double masquage, ou la fixation d’un masque médical avec une attelle élastique, offraient la meilleure protection contre les aérosols respiratoires.

Les masques médicaux sans modification ont bloqué plus de 56% des aérosols contre la toux et plus de 42% des aérosols expirés.

Mettre un masque en tissu sur un masque médical a bloqué 85 % des aérosols contre la toux et 91 % des aérosols expirés.

L’ajout d’une attelle sur un masque médical a bloqué 95 % des aérosols contre la toux et 99 % des aérosols expirés.

Les chercheurs ont découvert que l’utilisation de boucles d’oreille ou d’une sangle de boucle d’oreille, ou de nouer et de replier le masque, augmentait également l’efficacité du masque par rapport aux masques médicaux sans modification.

Deux autres modifications de l’ajustement du masque, croisant les boucles d’oreille ou plaçant un support sous le masque, n’ont pas augmenté les performances.

Le retour des masques obligatoires a été annoncé après que Boris Johnson a sonné l’alarme sur le danger potentiel de la nouvelle variante Omicron arrivée au Royaume-Uni.

La nouvelle variété a maintenant dépassé la variante Delta pour devenir la variété dominante à Londres.