Une percée de Covid au Royaume-Uni pour tester un vaccin par patch cutané qui pourrait donner une immunité plus longue | Sciences | Nouvelles

Un autre avantage de cette technique est que le vaccin n’a pas besoin d’être conservé dans un congélateur ou un réfrigérateur – au lieu de cela, il peut rester à température ambiante jusqu’à trois mois.

Robin Cohen, directeur commercial chez Emergex Vaccines, a commenté : « Nos vaccins d’amorçage des cellules T peuvent offrir des avantages significatifs par rapport aux vaccins COVID-19 actuels, notamment une immunité plus durable et une protection plus large contre les nouvelles variantes.

« Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de cet essai et sommes impatients de recueillir des données pour soutenir le développement de cet important vaccin de nouvelle génération. »

La première phase des essais cliniques utilisera des groupes randomisés de 13 volontaires chacun, qui recevront des doses élevées et faibles du vaccin.

Les essais devraient démarrer en janvier de l’année prochaine sous la supervision du professeur Blaise Genton du Centre de soins primaires et de santé publique de l’Université de Lausanne en Suisse.