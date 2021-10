Une percée de Covid en tant que nouveau médicament miracle réduit les hospitalisations et les décès de 50% dans une étude | Sciences | Nouvelles

Connu sous le nom de molnupiravir, le médicament miracle antiviral a été créé par Merck Sharp & Dohme (MSD) aux côtés de Ridgeback Biotherapeutics.

Ils ont annoncé aujourd’hui qu’il réduisait considérablement le risque d’hospitalisation ou de décès lors d’un essai de phase 3 sur des patients adultes atteints de COVID-19 léger à modéré.

À la suite d’essais randomisés, 7,3 pour cent des patients ayant reçu du molnupiravir ont été soit hospitalisés, soit décédés après 29 jours.

Cela par rapport à 14,1 pour cent des patients traités par placebo.

L’étude est arrêtée prématurément en raison des résultats extrêmement positifs.

Les sociétés vont maintenant soumettre une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) en vertu de la FDA dès que possible.

Robert M. Davis, président-directeur général et président de MSD, également connu sous le nom de Merck, a déclaré : « Davantage d’outils et de traitements sont nécessaires de toute urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui est devenue l’une des principales causes de décès et continue d’affecter profondément les patients. , les familles et les sociétés et mettent à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier.

“Avec ces résultats convaincants, nous sommes optimistes sur le fait que le molnupiravir peut devenir un médicament important dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre la pandémie et s’ajoutera à l’héritage unique de Merck consistant à faire avancer les percées dans les maladies infectieuses lorsqu’elles sont le plus nécessaires.

« Conformément à l’engagement indéfectible de Merck à sauver et à améliorer des vies, nous continuerons à travailler avec les agences de réglementation sur nos applications et ferons tout notre possible pour apporter le molnupiravir aux patients le plus rapidement possible.

« Au nom de nous tous chez Merck, je remercie notre réseau d’investigateurs cliniques et de patients pour leurs contributions essentielles au développement du molnupiravir. »

Wendy Holman, directrice générale de Ridgeback Biotherapeutics, a ajouté : « Avec le virus qui continue de circuler largement, et parce que les options thérapeutiques actuellement disponibles sont perfusées et/ou nécessitent l’accès à un établissement de santé, des traitements antiviraux qui peuvent être pris à domicile pour garder les gens avec COVID-19 hors de l’hôpital sont absolument nécessaires.

« Nous sommes très encouragés par les résultats de l’analyse intermédiaire et espérons que le molnupiravir, s’il est autorisé à être utilisé, pourra avoir un impact profond sur le contrôle de la pandémie. Notre partenariat avec Merck est essentiel pour assurer un accès mondial rapide si ce médicament est approuvé, et nous apprécier l’effort de collaboration pour atteindre cette étape importante de développement.”

Le molnupiravir est une forme expérimentale administrée par voie orale d’un puissant analogue du ribonucléoside qui inhibe la réplication du SRAS-CoV-2, l’agent causal du COVID-19.

Il s’est avéré actif dans plusieurs modèles précliniques du SRAS-CoV-2, notamment pour la prophylaxie, le traitement et la prévention de la transmission.

De plus, les données précliniques et cliniques ont montré que le molnupiravir était actif contre les variantes les plus courantes du SRAS-CoV-2.

Cela survient après que le Royaume-Uni a enregistré 36 480 nouvelles infections et 137 décès de Covid jeudi.

Le taux d’infection actuel de la Grande-Bretagne à Covid est de loin le plus élevé d’Europe occidentale, ont révélé les dernières recherches.

Il y a eu un total de 136 662 décès liés à Covid dans le pays.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a eu 161 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Mais les vaccinations restent un succès incroyable au Royaume-Uni avec un total de 93 696 491 vaccins Covid déployés à travers le pays.