Une percée en Antarctique alors que des chercheurs stupéfaits par une « oasis de vie » découverte à 200 m sous la glace | Sciences | Des nouvelles

Dans ce qui a été surnommé une « oasis de vie », il est spectaculaire qu’il y ait des preuves d’un écosystème marin datant de 6 000 ans. Les conditions sous les plates-formes glaciaires de l’Antarctique sont difficiles, étant extrêmement froides, perpétuellement sombres et les sources de nourriture sont presque inexistantes. C’est pourquoi y trouver la vie était surprenant.

Parmi la vie trouvée, il y avait des animaux de mousse en forme de sabre et des vers inhabituels.

Les chercheurs de l’Institut Alfred Wegener (AWI) en Allemagne ont foré deux trous à travers près de 200 mètres (656 pieds) de la plate-forme glaciaire d’Ekström près de la station Neumayer III dans le sud-est de la mer de Weddell en 2018.

Même si la zone est à plusieurs kilomètres du large, la biodiversité des spécimens collectés par les chercheurs était très riche.

En fait, il était encore plus riche que de nombreux échantillons d’eau libre trouvés sur le plateau continental où il est plus léger et il y a plus de sources de nourriture.

Les chercheurs ont déclaré que les fragments de vie collectés sur les fonds marins étaient extraordinaires et ont été une surprise totale.

Le Dr David Barnes, biologiste marin au British Antarctic Survey et auteur principal de l’étude, a déclaré : « Cette découverte de tant de vie vivant dans ces conditions extrêmes est une surprise totale et nous rappelle à quel point la vie marine antarctique est si unique et spéciale.

« C’est incroyable que nous ayons trouvé des preuves d’autant de types d’animaux, la plupart se nourrissant de micro-algues (phytoplancton) mais aucune plante ou algue ne peut vivre dans cet environnement.

« Donc, la grande question est de savoir comment ces animaux survivent et prospèrent ici ? »

L’équipe de recherche a déterminé qu’il y a probablement suffisamment d’algues qui ont été transportées sous la banquise depuis l’eau libre pour alimenter une chaîne alimentaire solide.

Étonnamment, la microscopie des échantillons a montré que la croissance annuelle de quatre des espèces était comparable à celle d’animaux similaires dans les habitats marins ouverts du plateau continental de l’Antarctique.

Le co-auteur, le Dr Gerhard Kuhn (AWI), qui a coordonné le projet de forage, a déclaré : « Une autre surprise a été de découvrir depuis combien de temps la vie a existé ici.

« La datation au carbone de fragments morts de ces animaux des fonds marins variait du courant actuel à 5 800 ans.

« Ainsi, bien que vivant à 3-9 km (1,8-5,5 miles) de l’eau libre la plus proche, une oasis de vie peut avoir existé en continu pendant près de 6 000 ans sous la banquise. «

Et maintenant, avec le réchauffement climatique provoquant l’accélération du changement et l’effondrement de ces plates-formes de glace, le temps presse pour étudier et protéger ces écosystèmes.

L’étude a été publiée dans la revue Current Biology.