Une percée pour les fans alors que l’Angleterre s’apprête à donner le feu vert à une position sûre

Les fans cherchent désespérément à retrouver une position sûre dans les stades de football depuis des années – et il pourrait enfin y avoir une percée dans la bonne direction, car le Times affirme que l’Angleterre (et notamment la Premier League et le championnat) sont sur le point de l’autoriser sur des terrains sélectionnés. cette campagne.

Debout en toute sécurité avec le feu vert en Angleterre

Les stades sont désormais tous assis en Angleterre plutôt que d’avoir une position sûre

Les stades ne sont que des places assises depuis des décennies maintenant, mais un large éventail de fans de football ont désespérément besoin d’un retour à l’époque, où vous pouviez rester debout tout le match et l’atmosphère était juste un peu plus électrique.

Ceux qui ont eu le plaisir de l’expérimenter par eux-mêmes vous diront qu’il y avait quelque chose qui ne pouvait pas tout à fait être recréé à une époque de terrains jonchés de sièges seulement.

Maintenant, il semble que la Premier League et le championnat commencent à reconnaître ce désir des terrasses d’antan en permettant à certaines équipes de laisser les fans se tenir debout en toute sécurité à partir du 1er janvier 2022.

Selon le rapport, les équipes peuvent choisir de participer ou non et soumettre une candidature pour pouvoir avoir la chance d’accueillir certains de ces jeux. Ces jeux feront ensuite partie d’un essai pour voir s’il serait avantageux à l’avenir – et faisable – d’avoir une position plus régulière aux jeux.

Le statut de sécurité entrerait en vigueur pour les essais l’année prochaine

Même s’il n’entrera en vigueur pour les équipes choisies qu’à partir du début de l’année prochaine, il s’agit toujours d’un grand pas dans la bonne direction et signifie que certains fans auront la chance de vivre 90 minutes d’action d’une toute nouvelle manière ( bien que pas entièrement nouveau pour les fans qui choisissent de se rendre à des matchs à l’extérieur et de rester debout pendant toute la durée du match !)

Cela marquerait une occasion historique, car ce serait la première fois en plus de deux décennies qu’un statut de sécurité recevait le feu vert en Angleterre. C’était une caractéristique courante dans l’action de football avant cela, mais après la tragédie de la catastrophe de Hillsborough, le football a été contraint de changer pour rendre l’expérience plus sûre pour les spectateurs.

Cela signifiait qu’il était interdit dans les gradins supérieurs en Angleterre – et a conduit aux nouveaux stades «modernes» que nous voyons aujourd’hui.

Si les fans sont capables de se tenir debout en toute sécurité pour faire l’expérience du football, cependant, – et les essais se poursuivent – ​​alors ce serait un énorme coup de pouce pour les fans des équipes de Premier League et de championnat. Se tenir à un match apporte un tout autre niveau d’expérience et vous fait vous sentir à la fois plus proche du terrain et plus impliqué dans le jeu.

Coup de pouce pour les fans de football

Bien qu’il ne s’agisse que d’une section – les sièges ne sont pas sur le point d’être complètement éradiqués – cela offre une excellente occasion à ceux qui pensent qu’ils aimeraient être de retour parmi les terrasses de le faire. Cela pourrait même attirer plus de fans sur les terrains.

Cela représente donc un bon pas en avant dans la bonne direction – tant que les fans peuvent sentir qu’ils peuvent rester en sécurité sur un terrain en le faisant et profiter du spectacle. Si tel est le cas, cela ne peut qu’être un coup de pouce pour toutes les personnes impliquées.

