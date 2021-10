Une percée se prépare pour le stock de GE en ce moment

General Electric (NYSE :GE) a été une action assez calme, en particulier depuis son fractionnement d’actions 1 pour 8. Pour être honnête, je suis surpris que la direction ait choisi de diviser les actions de GE en premier lieu.

Avec un cours boursier bas, les investisseurs et les fonds pourraient accumuler d’énormes quantités d’actions. Bien que cela ne devrait pas avoir d’importance pour les investisseurs, pour une raison quelconque, cela semble jouer un rôle. À tous égards, un ratio de division différent aurait également semblé plus logique.

Par exemple, une division de 1 pour 6 aurait ramené l’action à près de 80 $. Cela aurait permis aux investisseurs de faire une offre jusqu’à 100 $, un niveau psychologiquement important. Non pas que le stock de GE ne puisse pas monter plus haut à partir d’ici. C’était quand même une décision intéressante.

Cela dit, malgré toutes les manigances du cours des actions, l’action est sur le point d’une évasion potentielle. Mais regardons le graphique avant de plonger dans les fondamentaux. Voici ce que vous devez savoir sur General Electric pour aller de l’avant.

Négocier les actions GE

Les actions de GE ont sprinté à la hausse fin février, ont culminé en mars, puis ont plongé à grand volume. Dans l’ensemble, nous avons vu l’action atteindre 115 $ puis redescendre à 95 $. Fait intéressant, 95 $ sont maintenant devenus un support tandis que 115 $ sont devenus une résistance.

Mais au fil du temps, la gamme est devenue encore plus étroite. La zone de 95 $ à 98 $ continue de servir de support. Il en va de même des moyennes mobiles sur 50 semaines et 200 jours. Cependant, le niveau de 107,50 $ et le retracement de 61,8% ont agi comme une résistance au cours des derniers mois.

Ainsi, nous avons une tendance à la hausse, mais la résistance reste ferme à près de 107,50 $. Cela place les actions de GE dans un modèle triangulaire ascendant. Cela est défini par une tendance haussière associée à un niveau de résistance statique.

Ce que les taureaux recherchent, c’est une cassure au-dessus de la zone de 107,50 $, ouvrant la porte à 115 $. Si les actions parviennent à franchir la zone de résistance de 115 $, cela ouvrira la porte à la zone de 125 $ à 128 $. Près du haut de cette fourchette, l’extension de 161,8% entre en jeu.

À la baisse, attendez-vous à une cassure en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Perdre cette moyenne mobile placerait GE en dessous de toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes. Cela mettra la moyenne mobile sur 50 semaines sur la table, suivie de la zone de 95 $ à 98 $.

Pour l’instant, l’élan repose sur les taureaux. Cependant, ils doivent obtenir ce stock et plus de 107,50 $.

Briser General Electric

Donnons un coup de main au PDG Larry Culp, qui a hérité d’un désastre complet. Non pas que GE soit complètement corrigé. Mais il a parcouru un long chemin au cours des 18 derniers mois environ. L’entreprise a été frappée par un double coup dur.

Les retombées économiques du nouveau coronavirus n’ont pas rendu service à GE. Mais les retombées de la Boeing (NYSE :BA) La situation du 737 MAX a aggravé les choses. General Electric est un fournisseur de moteurs pour Boeing et l’unité aéronautique de GE est l’une de ses plus grandes entreprises.

Aujourd’hui, malgré beaucoup de scepticisme, la situation des flux de trésorerie disponibles (FCF) de General Electric continue de s’améliorer. Au dernier trimestre, GE a publié des résultats solides dans tous les domaines. Cependant, le plus gros point à retenir était (ou aurait dû être) que la direction a augmenté ses perspectives 2021 pour FCF. La direction s’attend désormais à un FCF de 3,5 à 5 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 2,5 à 4,5 milliards de dollars.

De plus, trois des quatre principales activités de GE — Aviation, Santé, Énergie renouvelable et Énergie — ont généré un bénéfice au cours du trimestre. Celui qui ne l’a pas fait ? Renewable Energy, qui a tout de même enregistré une amélioration de 61 % de ses pertes en glissement annuel.

Avec les prochains bénéfices trimestriels attendus le 26 octobre, les haussiers sont maintenant impatients de voir deux choses : si GE peut 1) fournir un rythme supérieur et inférieur et 2) donner aux investisseurs une vision plus optimiste de l’entreprise. Peut-être que ce dernier parlera positivement de la dynamique de son unité Aviation, ou que FCF arrive dans le haut de gamme.

À tous égards, ce type de développement positif pourrait n’être que le catalyseur dont le stock a besoin.

Résultat net sur les actions GE

Ainsi, le graphique est défini pour une cassure. Maintenant, le stock de GE a juste besoin d’un catalyseur. La direction fournira-t-elle des résultats meilleurs que prévu ? Ou venir avec autre chose ?

On le saura d’ici la fin du mois. Cependant, la situation ici ne repose pas sur une base trimestrielle.

La vérité est que General Electric a encore beaucoup de problèmes. Mais il est également vrai que la situation continue de s’améliorer sous la direction de Culp. Pendant ce temps, les graphiques continuent de s’installer de manière haussière.

