Une percée spatiale en tant que « monde extraterrestre » découverte dans un système stellaire géant – les scientifiques sont déconcertés | Sciences | Nouvelles

Mais cela ne semble pas être le cas dans b Centauri et la nouvelle découverte indique que les planètes peuvent se former dans des environnements assez inhospitaliers.

Gayathri Viswanath, doctorant à l’Université de Stockholm et co-auteur de l’étude, a déclaré : « La planète de b Centauri est un monde extraterrestre dans un environnement complètement différent de ce que nous vivons ici sur Terre et dans notre système solaire.

« C’est un environnement rude, dominé par des radiations extrêmes, où tout est à une échelle gigantesque : les étoiles sont plus grosses, la planète est plus grosse, les distances sont plus grandes. »

La planète b Centauri b s’est avérée voler autour de b Centauri autour d’une orbite exceptionnellement large – 100 fois plus loin que Jupiter est du Soleil.