Une percée vaccinale alors qu’une étude majeure ne constate qu’une baisse de 11 % de la protection après 8 mois | Sciences | Nouvelles

in

Les résultats indiquent que les vaccins offrent une protection à long terme contre le coronavirus, même si leur efficacité diminue avec le temps. L’étude révolutionnaire a calculé l’efficacité des vaccins chez les travailleurs de première ligne sur huit sites aux États-Unis entre décembre 2020 et août 2021. Les chercheurs estiment que les vaccins restent efficaces jusqu’à 80 %, soit une baisse de 11 % par rapport aux enquêtes précédentes.

Les chiffres étaient basés sur des tests PT-PCR, qui détectent la présence d’ARN viral dans les échantillons d’écouvillonnage collectés.

Cependant, des chercheurs de l’Université des sciences de la santé de l’Utah ont déclaré que les tests n’avaient pas mesuré s’il y avait eu des changements dans l’efficacité de la protection contre l’hospitalisation et la mort.

Les résultats de l’étude ont été publiés cette semaine dans le Morbidity Mortality Weekly Report (MMWR).

L’une des raisons pour lesquelles les vaccins sont moins efficaces après huit mois peut s’expliquer par la diminution de l’immunité.

LIRE LA SUITE : Une étude révolutionnaire des « mondes aquatiques » pourrait révéler une vie extraterrestre

Il se peut que la capacité du système immunitaire activé par le vaccin à combattre le virus s’affaiblisse avec le temps.

Il se peut également que les vaccins ne soient pas aussi efficaces pour protéger contre la variante Delta du coronavirus.

La variante Delta est beaucoup plus contagieuse que la souche originale du SRAS-CoV-2 et s’est propagée à travers les États-Unis comme une traînée de poudre ces derniers mois.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la variante Delta est jusqu’à deux fois plus contagieuse.

Et depuis juin, la variante Delta est devenue la principale cause de COVID-19 aux États-Unis.

Malgré la propagation inquiétante de la variante, les responsables de la santé maintiennent que les vaccins offrent le meilleur espoir de freiner la pandémie mortelle.

Le Dr Matthew Thiese, du Rocky Mountain Center for Occupational and Environmental Health (RMCOEH) de l’Université de l’Utah, a déclaré: “Les vaccins aident toujours à sauver des vies et à empêcher les gens de tomber malades malgré un léger retour en baisse sur plusieurs mois.

“Ces données, combinées à d’autres données, démontrent que les personnes vaccinées sont beaucoup moins susceptibles de contracter GOVID-19 et sont beaucoup moins susceptibles d’être hospitalisées.”

Le Dr Thiese et ses collègues ont examiné plus de 4 000 travailleurs de première ligne qui n’avaient jamais eu Covid auparavant.

Environ 3 000 des participants ont été entièrement vaccinés au cours de l’étude, 65% ayant reçu le vaccin Pfizer, 33% recevant le vaccin Moderna et environ 2% recevant le vaccin Johnson et Johnson à injection unique.

Parmi le groupe de test non vacciné, les chercheurs ont enregistré 194 infections en 181 357 jours-personnes – le total combiné de jours de test pour ce groupe.

A NE PAS MANQUER…

Cas Covid : Pouvez-vous sentir quatre ingrédients « distinctifs » ? [INISGHT]

Mise à jour sur le coronavirus: la thérapie par anticorps «hautement protectrice» [REPORT]

Effets secondaires du vaccin Moderna : les neuf symptômes « très courants » [EXPLAINED]

Parmi le groupe test entièrement vacciné, seules 34 infections ont été enregistrées en 454 832 jours-personnes.

Pendant ce temps, les vaccins sont efficaces à 80 pour cent pour tous les participants entièrement vaccinés.

Mais les données suggèrent que les vaccins devenaient moins efficaces cinq mois après la vaccination complète.

Les chercheurs ont également découvert que les vaccins semblaient moins efficaces au cours des 43 derniers jours de l’étude lorsque la variante Delta occupait le devant de la scène aux États-Unis.

Cependant, les chercheurs ont noté que la taille de leurs échantillons était trop petite pour être statistiquement significative et que d’autres études examineront les résultats.

Le Dr Thiese a déclaré : « Ces données montrent que le vaccin est toujours assez efficace contre les différentes souches de COVID-19, y compris la variante Delta.

« La protection que les gens obtiennent du vaccin empêche les gens de contracter COVID-19 dans un rapport de 14 pour un.

“Au fur et à mesure que ces données continuent d’arriver, elles vont aider à établir des recommandations pour le masquage, la distanciation sociale et les injections de rappel.”

Des chercheurs britanniques ont également découvert que l’efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca diminuait dans les six mois suivant la vaccination.

Les données recueillies par l’étude ZOE COVID ont révélé que l’efficacité était tombée entre 88 et 74% après cinq à six mois.