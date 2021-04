Une performance d’artiste accomplie

Des décennies se sont maintenant écoulées depuis Frank Sinatraperformance mémorable de la Budokan Hall à Tokyo C’était la nuit du jeudi 18 avril 1985 et la légendaire salle de concert japonaise – qui avait été construite à l’origine pour les Jeux Olympiques de 1964 pour accueillir une compétition de judo – était bondée jusqu’aux chevrons, remplie de 14500 participants venus témoigner. une véritable légende en concert.

Sinatra s’était produit au Japon plusieurs fois auparavant, notamment un spectacle mémorable dans le parc Hibachi de Tokyo en 1962, et The Chairman Of The Board s’était produit au Budokan, un lieu prestigieux qui accueillait des groupes de rock depuis le début des années 70, en juillet 1974.

Une performance artistique consommée

Le concert Budokan de Sinatra a commencé par une ouverture orchestrale élégante et évocatrice composée d’un mélange des airs les plus connus du chanteur de Hoboken. À la fin de la pièce de trois minutes, Sinatra a descendu un tapis rouge au centre de la salle et est montée sur scène sous des applaudissements longs et enthousiastes.

Des cornes retentissantes ont ensuite annoncé l’un des airs swing signature de Sinatra, «The Lady Is A Tramp». Initialement publié par Capitol 27 ans plus tôt, il sonnait aussi vivant que le jour de son enregistrement.

Toujours très en mode swing, Sinatra a continué avec une version lumineuse de «Fly Me To The Moon» avant de ralentir le tempo de la ballade anthémique “Mon chemin,” qui culmine avec une finale enthousiasmante. Puis il est de retour dans les années 50 pour le plus subtil et doucement palpitant écrit par Cole Porter “I’ve Got You Under My Skin”, qui trouve Sinatra reconnaissant le génie de son arrangeur Nelson Riddle avant de livrer une performance d’art vocal consommé.

Une version tendre et émouvante de “Something”, présentée comme “une belle chanson d’amour par George Harrison de Les Beatles», Met en évidence les prouesses de Sinatra en tant que chanteur de ballade et montre qu’il pouvait maîtriser le rock contemporain. À la fin de la chanson, il en dédie son interprétation à sa femme, Barbara, qui était dans le public.

Le genre de ville de Frank

L’ensemble Budokan de Sinatra comprend également l’album “LA Is My Lady”, alors récemment enregistré, la chanson titre de son album de 1984 produit par Quincy Jones, avec un «My Kind Of Town» particulièrement remarquable. En hommage à Chicago, Sinatra a modifié les paroles de son public japonais à un moment donné, en chantant: «Yokohama… est mon genre de ville.»

Il a ensuite fait un voyage à ses débuts dans le show business en revisitant «All Or Nothing At All», qu’il avait initialement enregistré avec l’orchestre de Harry James. Le concert de Budokan comportait également de formidables versions de classiques tels que «Pennies From Heaven», «Come Rain Or Come Shine» («J’aime cette chanson presque plus que toute autre chanson que j’ai chantée», révèle-t-il) et «Strangers In The Night », ainsi qu’un« Mack The Knife »à basse fréquence et l’hymne dynamique de Sinatra à Vegas,« Luck Be A Lady ». Sinatra a également montré son côté vulnérable avec le obsédant «One For My Baby», une ballade de saloon classique écrite par Johnny Mercer et Harold Arlen.

«Maintenant, nous avons une toute nouvelle chanson pour vous», a ensuite déclaré Sinatra enthousiaste à son public japonais, avant de se lancer dans le fanfaron urbain cuivré de «Theme From New York, New York». Initialement écrite par John Kander et Fred Ebb pour Liza Minnelli dans la comédie musicale de Martin Scorsese en 1977, New York, New York, Sinatra a fait sienne la chanson quand il l’a enregistrée en 1980 pour son album Trilogy: Past Present Future.

Une performance à retenir, le concert de Budokan montre qu’au milieu des années 80, Sinatra pouvait en effet puiser dans un passé imbattable, profiter d’un présent vibrant et avoir encore un enfer d’avenir devant lui.

Le concert complet de Frank Sinatra sur Budokan 1985 est sur The Frank Sinatra Collection: At The Royal Festival Hall / Sinatra In Japan, qui peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Frank Sinatra sur Apple Music et Spotify.