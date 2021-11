Une performance scintillante d’un dynamique Stan Getz

Saxophoniste ténor Stan GetzLe remarquable concert du 26 novembre 1961 au Village Gate de New York était oublié dans les voûtes pendant 58 ans avant Verve Records l’a dévoilé en juin 2019, sous le nom de Getz At The Gate.

1961 a été une année charnière pour Stan Getz. Après avoir été exilé au Danemark pendant trois ans, il a décidé de retourner aux États-Unis. C’était une décision largement provoquée par une baisse de popularité à la maison qui l’a vu glisser, après une décennie au sommet, à la deuxième place derrière l’étoile montante. Jean Coltrane dans le sondage annuel du magazine DownBeat pour le meilleur saxophoniste ténor. De retour en Amérique le 19 janvier 1961, Getz a cherché à se rétablir, mais a d’abord eu du mal à obtenir de nombreuses réservations. Avec l’aide d’un nouveau manager, Jack Whittemore (qui, ironiquement, s’occupait également des intérêts de John Coltrane), la carrière du saxophoniste né à Philadelphie, à la fois sur scène et en studio, recommença à prospérer sur le sol américain.

De nouveaux sommets d’expression

Lorsque Getz est monté sur scène au Village Gate à New York le dimanche 26 novembre 1961, il venait de terminer l’un de ses albums les plus célèbres, Focus, enregistré pour Verve Records sous l’égide du producteur de jazz montant Creed Taylor. La section rythmique de la date comprenait le groupe alors en activité de Getz : le pianiste Steve Kuhn, le bassiste John Neves et le batteur Roy Haynes. Kuhn avait déjà travaillé avec Coltrane (en remplacement de McCoy Tyner) tandis que le très demandé Haynes avait joué avec Getz plusieurs fois auparavant, à partir du début des années 50.

Comme l’ensemble 3LP/2CD Getz At The Gate le montre dans les moindres détails, le groupe (surnommé « The Boston Quartet ») était rapidement devenu une machine lisse et bien huilée avec sa section rythmique poussant Getz vers de nouveaux sommets d’expression qui révélaient un sens. d’entrain, de dynamisme et d’agressivité jusque-là absents de sa musique. Bien qu’il soit connu pour son ton léger et plumeux – qui a contribué à donner à Getz son surnom de « The Sound » – il y a un ton plus dur dans sa prestation sur la performance de Village Gate.

Improvisation au saxophone en fusion

Le concert de deux heures et 20 minutes commence par une version époustouflante du standard de jazz « It’s Alright With Me », qui est le seul enregistrement connu de Getz d’un célèbre air de Cole Porter enregistré par Ella Fitzgerald et Frank Sinatra. Poussé par la batterie chargée mais parfois presque délicate de Haynes et la ligne de basse de marche rapide de Neves, Getz a montré qu’il était un mélodiste suprême dont les improvisations pouvaient être aussi inventives que celles de son collègue ténor Sonny Rollins.

Comme pour « It’s Alright With Me », la performance Village Gate de « Yesterday’s Gardenias » – une chanson associée à Glen Miller – est le seul enregistrement connu de Getz de cette chanson en particulier. Le cor de Getz dégage une qualité de flottement exquis alors qu’il survole un fond rythmique légèrement oscillant.

À l’opposé, « When The Sun Comes Out » – un morceau langoureux et lent mettant en valeur le lyrisme de Getz – l’enjoué « Like Someone In Love » et la douce ballade « Spring Can Really Hang You Up The Most » étaient des incontournables du répertoire du saxophoniste, qui il livre avec son aplomb coutumier.

Parmi les autres faits saillants, citons la reconfiguration à grande vitesse de Getz du châtaignier hard bop des années 50 de Sonny Rollins « Airegin », qui se caractérise par des improvisations de saxophone fondues sur un rythme tourbillonnant. Getz est dans une forme magnifique également sur une version à réaction de 14 minutes de Moine Thélonious« 52nd Street Theme », qui met à nouveau en lumière le travail palpitant du bassiste Neves et du batteur Haynes (ce dernier joue également un solo de batterie long mais engageant sur la piste).

Le concert de Village Gate prend une tournure très intéressante lorsque Getz propose une version de 12 minutes d’« Impressions », l’une des mélodies modales emblématiques de John Coltrane. Malheureusement, le saxophoniste prend une pause sur celui-ci, permettant à Kuhn, Neves et Haynes de briller sous les projecteurs.

Une phase de transition

Le fait que Getz At The Gate ait été enregistré professionnellement par Verve Records indique que sa sortie était envisagée en 1961, mais, pour des raisons que nous ne saurons jamais, le projet a été abandonné.

En plus d’offrir une performance scintillante d’un Stan Getz Quartet dynamique et énergique, Getz At The Gate est un artefact précieux qui montre le saxophoniste dans une phase de transition et à la croisée des chemins de sa carrière. Mais au lieu d’aller de l’avant et de repousser les limites du jazz comme son rival et ami John Coltrane, dix semaines après l’enregistrement de Getz At The Gate, le saxophoniste est tombé par hasard sur une autre direction musicale : bossa nova brésilienne. C’est alors qu’il a collaboré avec Charlie Byrd pour réaliser le Jazz Samba album, qui à son tour a conduit à la Getz/Gilberto collaboration qui a donné naissance au tube primé aux Grammy « The Girl From Ipanema ».

Ces disques ont trouvé à Getz un public en dehors du jazz et ont changé toute la trajectoire de sa carrière, mais des enregistrements comme Getz At The Gate nous rappellent que, avant tout, Stan Getz était un brillant musicien de jazz qui pouvait créer une sorte particulière de magie d’improvisation sur le kiosque à musique.

