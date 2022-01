Une période mouvementée chez United – Changements de nouveaux managers et transferts possibles – Vital Football

Une période agitée

Cela a été une quinzaine de semaines chargées dans le football, notamment à Manchester, où les Diables rouges ont connu une certaine volatilité. Tout a commencé après la séquence décevante de matchs de United, dont une défaite 4-1 contre Watford, qui a finalement conduit le conseil d’administration à limoger l’emblématique et ancienne légende de United Ole Gunnar Solskjaer. A sa place, une autre légende de Manchester est intervenue pendant que l’équipe cherchait un manager qui resterait au club jusqu’à l’été.

Le club a rapidement trouvé un remplaçant par intérim pour remplacer le manager temporaire chargé de gérer le club jusqu’à l’été, nul moins que le prolifique manager de Bundesliga Ralf Rangnick. Pendant le court mandat de Carrick, il a dirigé le club pendant trois matchs avec deux victoires et un match nul. Mettre Manchester en bonne position pour rebondir après quelques semaines décevantes.

Quelle est la prochaine?

Alors, que signifie le dernier échange de manager pour Manchester United en termes de marché des transferts ? C’est une excellente question, et nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce qui se passe dans les coulisses, mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à jaillir.

L’attaquant du Diable Rouge Edinson Cavani cherche à effectuer un transfert vers un temps plus chaud et envisage Barcelone dans un avenir proche. Cavani était déjà sur le point d’appuyer sur la gâchette en partant, mais après que Solskjaer lui ait proposé un accord à la fin de la saison dernière, il a décidé de rester un an de plus.

Conférence de presse de Rangnick

Rangnick est connu pour faire des mouvements intéressants pendant les fenêtres de transfert, mais ce qu’il a prévu pour les Diables rouges est encore inconnu. Lors de sa conférence de presse d’aujourd’hui, on lui a demandé de faire des mouvements potentiels pendant la fenêtre de transfert d’hiver, mais Rangnick a expliqué que les transferts d’hiver ne sont souvent pas durables. Ils peuvent être difficiles. Il a expliqué que son premier plan d’action est d’avoir une idée de l’équipe actuelle pour voir avec quoi il travaille.

De nombreux journalistes lors de la conférence de presse ont été intrigués par les rumeurs qui circulaient autour de l’intérêt du club pour l’acquisition du talent norvégien de Dortmund, Erling Haaland. Beaucoup ont affirmé qu’il y avait une clause dans le contrat de Rangnick qui verserait un bonus attrayant pouvant aller jusqu’à 8,5 millions de livres sterling si le manager par intérim parvenait à signer la star norvégienne.

Cependant, Ralf en a ri et a déclaré « 10 millions de livres sterling pour Haaland, 10 millions de livres sterling pour Mbappe, 10 millions de livres sterling pour Lewandowski et 10 millions de livres sterling pour Kimmich », niant toute clause spéciale de super signature dans son contrat. Il a également ajouté: « Les joueurs offensifs que nous avons ici, nous avons tellement de meilleurs joueurs dans le département offensif que nous n’avons pas besoin de parler d’un autre joueur. »

Remarques finales

Si nous voulons savoir ce que Ralf Rangnick réserve au club pendant son mandat, nous devons simplement attendre patiemment qu’il s’habitue davantage à l’équipe actuelle pour voir ce qui doit être ajouté. Une chose est sûre, cela a été mouvementé dans le camp United ces derniers temps, et les rumeurs vont probablement commencer à circuler, et nous serons là pour ça.

