Une personnalité majeure d’ESPN s’éloigne pour se concentrer sur la santé

Une personnalité majeure d’ESPN prend du temps pour se concentrer sur sa santé. Mardi, Todd McShay s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il se retirait du réseau. McShay couvre le repêchage de la NFL pour ESPN et fait du travail secondaire pour les matchs de football universitaire. Il était sur la touche le week-end dernier pour la victoire de l’Alabama sur Miami.

“Je vais prendre du temps pour me concentrer sur ma santé et ma famille”, a écrit McShay sur Twitter. “Merci ESPN pour votre soutien et pour tous vos vœux de bonheur. J’ai hâte d’être bientôt de retour sur la touche.” Ce n’est pas la première fois que McShay s’éloigne d’ESPN. Juste avant le repêchage de la NFL 2020, Todd McShay a annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et avait raté l’événement, qui se déroulait virtuellement.

“Je suis désolé de vous dire que je ne travaillerai pas au repêchage de la NFL cette année”, a écrit McShay. “Je suis à la maison en train de me remettre du coronavirus. Pour l’instant, je tiens à dire que vous me manquez tous – mes coéquipiers d’ESPN qui m’ont incroyablement soutenu, mes amis de la ligue et les fans qui ont fait du repêchage ce qu’il est aujourd’hui. Je veux aussi vous assurer que je serai de retour, grâce au travail inlassable des travailleurs de la santé et des premiers intervenants. Vous êtes vraiment les héros de notre nation. En attendant, je regarderai et j’espère que vous le serez aussi. j’espère que (Trey) Wingo et Care m’aideront et feront leur part pour que (Mel) Kiper reste en ligne!”

En novembre 2020, McShay a quitté la diffusion ESPN de Northwestern vs Wisconsin à mi-chemin en raison d’une maladie, il est revenu sur la touche la semaine suivante et n’a manqué aucun autre match pour le reste de l’année. McShay, 44 ans, est avec ESPN depuis 2006. Il a fait ses débuts en tant qu’analyste de terrain de football universitaire en 2014 et a travaillé avec Steve Levy et Brian Griese lors des matchs du samedi après-midi (2016-19) et Sean McDonough et Todd Blackledge sur ESPN samedi. Prime de nuit (2020).

Avant de rejoindre ESPN, McShay a travaillé pour The War Room, une publication de dépistage de start-up. ESPN a acheté la société en 2006, ce qui a conduit McShay à rejoindre le réseau. Il a joué au football universitaire à l’Université de Richmond, où il a été quart-arrière remplaçant de 1995 à 1997.