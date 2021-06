Une personnalité médiatique conservatrice pro-Trump a été condamnée à une peine de prison pour fraude 10z viral

La personnalité des médias conservateurs, Karyn Turk, a été formellement condamnée à un mois derrière les barreaux dans une prison fédérale suivi de cinq mois d’assignation à résidence après avoir été reconnue coupable d’avoir commis une fraude à la sécurité sociale.

Turk, qui est une ancienne Mme Florida, a été reconnue coupable de fraude après avoir prélevé de l’argent sur les chèques de sécurité sociale de sa mère au lieu d’envoyer les chèques à la maison de retraite de sa mère. La mère de Turk, Ilse Schafer, est décédée en 2020.

Le Palm Beach Post a rapporté que le juge d’instance américain Bruce Reinhart a déclaré lors de la condamnation : « Le message que j’envoie est le suivant : vous ne pouvez pas voler le gouvernement et ne pas aller en prison… Les choix de vie ont des conséquences, je suis désolé de te dire.” Reinhart a dit : « Si vous volez le gouvernement, vous n’aurez pas la réputation d’être une personne honnête.

Reinhart, dans une belle touche, a également jugé bon de frapper Turk avec 100 heures de service communautaire qu’elle doit effectuer dans une maison de soins infirmiers.

Le Palm Beach Post a également rapporté que David Tarras, l’avocat de Turk, a déclaré que la condamnation nuirait à la carrière de son client.

Turk a été un fervent partisan du président Trump et a une carrière bien établie en tant que personnalité médiatique conservatrice. Elle a également une forte présence sur les réseaux sociaux et anime l’émission d’interview “Behind the Headlines” et travaille comme commentatrice pour RT International qui est un média financé par le gouvernement russe.

Fermement placé dans le camp de Trump, Turk est un défenseur de longue date du copain de Trump, Roger Stone, qui a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès et falsifié des preuves en novembre. Stone envisage une possibilité allant jusqu’à 50 ans de prison, sa condamnation devant être prononcée en février. Selon le Sun Sentinel, Turk a organisé en septembre une collecte de fonds pour soutenir Stone.

Turk a parlé au Washington Post et a déclaré qu’elle pensait que le juge l’utilisait comme exemple et la traitait injustement à cause de qui elle était et qu’elle prévoyait de faire appel de la décision.

Turc a dit,

“Je dirais que j’ai été traité injustement en grande partie … parce que j’étais une personnalité publique.” Karyn Turk

Turk est également confronté à plusieurs batailles juridiques distinctes. Elle est poursuivie par la maison de retraite où sa mère résidait depuis 2015, le Finnish American Rest Home, également par la tutrice désignée de sa mère, Amy Nicol, et par les avocats de Nicol. La maison de soins infirmiers dit qu’on leur doit plus de 219 000 $.

Turk poursuit cependant la maison de retraite pour avoir prétendument omis de prodiguer des soins adéquats à sa mère. Elle affirme également que toutes les poursuites engagées contre sont simplement « complètement motivées financièrement ».

Et encore. Après tout cela, APRÈS sa condamnation, Turk est allé sur Instagram pour publier une photo d’elle qui la montrait debout devant le Mar-a-Lago de Trump. Turk, citant une phrase de Trump, a déclaré à l’affilié de West Palm Beach ABC WPBF dans une interview : « À bien des égards, cela ressemble à une chasse aux sorcières contre moi, et je pense que c’est en grande partie à cause de mon affiliation politique.

