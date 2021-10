Une personne âgée de 70 ans va se recycler alors que les inquiétudes grandissent sur l’automatisation des tâches | Royaume-Uni | Nouvelles

» des tâches abrutissantes » seront remplies par des machines.

Lord Rees a expliqué : « Les gens vont devoir changer beaucoup plus de carrière au cours de leur vie.

« Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de plus d’emplois pour les assistants d’enseignement.

« Soignants pour petits et grands, gardiens de parcs publics et ce genre de choses ».

Et dans un moment surprenant, il a suggéré comment c’est le genre de travail qui peut être fait par « des personnes dans la soixantaine ou dans les soixante-dix ».

Lord Rees a poursuivi en avertissant que cela s’accélérerait à mesure que de plus en plus d’emplois seraient remplacés par des machines.

Il a suggéré que des « emplois abrutissants » dans des endroits comme les entrepôts et les centres d’appels seraient probablement un point de départ pour les changements.

Mais il a déclaré que les retombées seraient une surabondance de chômeurs nécessitant un emploi

L’astrophysicien a expliqué : « Les gens qui y travaillent ont besoin de trouver un emploi dans une ligne plus satisfaisante où être un être humain est important…

S’adressant au Daily Telegraph la semaine dernière sur la question de l’importance de l’automatisation sur le marché du travail, il a déclaré : « La pandémie a aggravé les inégalités.

« Nous avons pris conscience de notre dépendance vis-à-vis des travailleurs clés et ce sont eux qui ont souffert (et leurs enfants aussi) alors que nombre des personnes les plus riches ont agrandi leur fortune. »

Il a ajouté : « Nous avons également appris que la dépendance de la fabrication à une seule chaîne d’approvisionnement et à une livraison « juste à temps » est imprudente.

« Le concept d’égalité des chances est une imposture pour les enfants qui grandissent dans un profond dénuement. »