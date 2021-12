Une « personne d’intérêt » du Michigan n’était pas au courant des accusations de Crumbley avant de les laisser « passer », selon un avocat

L’avocat d’un résident du comté d’Oakland qui, selon les forces de l’ordre locales, pourrait avoir un lien avec la disparition de James et Jennifer Crumbley a déclaré à Fox News que s’il avait su que le couple avait des mandats actifs, il ne les aurait pas laissés venir dans le bâtiment où se trouve son entreprise. situé.

« S’il avait su qu’ils avaient des accusations ou des mandats actifs, il ne les aurait certainement même pas laissés passer », a déclaré à Fox News l’avocat de Sikora, Clarence Dass.

Dass a ajouté que Sikora ne savait pas que le couple était en fuite.

Les Crumbley ont été trouvés dans un immeuble commercial à Detroit.

Dimanche, Dass a publié une déclaration disant que Sikora est une « personne d’intérêt » mais n’a été inculpée d’aucun crime et a été en contact avec le bureau du shérif du comté d’Oakland pour fournir des informations.

« M. Sikora n’a été inculpé d’aucun crime. Néanmoins, après avoir appris l’arrestation des Crumbley le 4 décembre 2021, il a volontairement contacté le service de police de Detroit et le bureau du shérif du comté d’Oakland pour fournir des informations », a déclaré Dass.

Le bureau du shérif du comté d’Oakland a annoncé qu’une réunion entre les détectives et Sikora est prévue lundi et discutera de tout lien avec la disparition de Jennifer et James Crumbley.

« Nous enquêterons vigoureusement sur l’ensemble de la situation afin qu’une décision puisse être prise en cas de criminalité ou d’entrave à la justice », a déclaré le shérif Michael Bouchard. « Nos conclusions seront présentées au procureur. »

James et Jennifer Crumbly ont été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire après que leur fils, Ethan Crumbley, a été nommé suspect dans une fusillade dans une école au lycée d’Oxford où quatre personnes sont mortes et sept autres ont été blessées.

Le couple a disparu vendredi et a été retrouvé dans un sous-sol d’un immeuble de Détroit tôt samedi matin, où ils ont été appréhendés par des agents des forces de l’ordre.

Samedi, le couple a été inculpé de quatre chefs d’homicide involontaire et chacun est détenu sous caution de 500 000 $.