Une personne est déjà décédée, alors arrêtez d’utiliser ces climatiseurs maintenant

Royal Sovereign a émis un rappel pour les modèles de climatiseurs portatifs qui présentent des risques d’incendie et de brûlure. C’est à cause d’un moteur de vidange défectueux dans les unités qui peut enflammer le boîtier en plastique. En conséquence, le dysfonctionnement peut entraîner des incendies et des blessures. L’entreprise a connaissance d’au moins un décès consécutif à l’utilisation de l’un des climatiseurs défectueux. Si vous possédez l’un des climatiseurs portatifs Royal Sovereign/Royal Centurian du rappel à la maison, vous devez cesser de les utiliser immédiatement.

Rappel du climatiseur portatif Royal Sovereign

Royal Sovereign International et la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) ont émis le rappel du climatiseur après avoir reçu 11 signalements d’incendie ou de fumée pendant l’utilisation.

L’entreprise affirme que les incidents ont entraîné plus d’un million de dollars de dommages matériels, deux blessés et un décès. Une femme est décédée des suites de blessures liées à la fumée le 24 août 2016. Ses enfants ont également subi des blessures après que l’un des climatiseurs du rappel ait pris feu.

Les numéros de modèle suivants sont inclus dans le rappel de climatiseur Royal Sovereign : PAC-3012, PAC-3012 RB, ARP-3012, ARP-3012 KIT, ARP-3012S, ARP-3014 et ARP-3014 SC. Les numéros de modèle apparaissent sur l’autocollant de la plaque signalétique à l’arrière des climatiseurs portables.

La société a vendu quelque 33 570 appareils CA qui font maintenant partie du rappel. Ils ont été vendus entre mars 2008 et août 2014 pour environ 290 $. Vous avez peut-être acheté votre appareil chez Amazon, Best Buy, BJ’s Wholesale, Costco, Home Depot ou Sears.

Que faire si vous avez une unité rappelée

Si vous possédez l’un des climatiseurs Royal Sovereign visés par le rappel, vous devez cesser d’utiliser les unités portables immédiatement. Vous devez les débrancher et couper le cordon électrique afin que personne d’autre ne puisse utiliser l’appareil par accident.

L’entreprise a mis en place un site pour le rappel qui fournit des instructions supplémentaires. L’entreprise avertit que le fait de ne pas débrancher l’appareil pourrait entraîner un choc, une électrocution ou la mort.

Royal Sovereign offrira aux clients un remboursement au prorata, explique l’annonce de la CPSC. Il prendra en compte l’âge du climatiseur portable pour déterminer le montant du remboursement dû. Vous devez contacter l’entreprise pour savoir comment obtenir votre remboursement et à combien d’argent vous avez droit. Il n’y a pas d’autre recours pour le rappel de climatiseur autre que le remboursement partiel.

Assurez-vous également de lire le rappel complet des climatiseurs CPSC sur ce lien, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour traiter le problème.

Les climatiseurs Royal Sovereign visés par le rappel ne sont pas les seuls à pouvoir prendre feu pendant l’utilisation. L’année dernière, la CPSC a publié un rappel différent pour divers modèles de climatisation qui présentaient des risques de brûlure et d’incendie.