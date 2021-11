Une personne inconnue a reçu un prêt de 1,4 million de dollars américains et a mis un NFT en garantie

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le NFT en question appartient à la collection Autoglyph et est répertorié comme l’un des plus rares. Chaque œuvre est estimée à au moins 299 ETH.

***

Un inconnu sous le pseudonyme de KrypToniK a demandé un prêt de 1,4 million de dollars US via la plateforme NftFi, pour lequel il a mis en garantie une œuvre d’art numérique (NFT).

Prêt substantiel pour un TVN

Cela a été révélé par un rapport publié par le média The Block dans un article publié aujourd’hui, où ils indiquent que le prêt de 1,4 million de dollars US est répertorié comme le plus important consenti en utilisant un NFT comme garantie à ce jour. En tant que tel, le service NftFi prend généralement en charge ces types d’échanges, mais n’en a jamais géré un d’une telle ampleur avant celui-ci.

Selon les informations publiées par la plateforme, le prêt susmentionné était prévu le 28 octobre, et le responsable a mis en garantie le NFT # 488 de la collection Autoglyph, étant l’un des plus rares dudit groupe d’œuvres numérisées.

En tant que tels, les Autoglyphes sont une collection d’art génératif où l’algorithme responsable de la création de la pièce est stocké sur la Blockchain Ethereum. Chaque pièce de ce groupe d’œuvres a une valeur assez élevée au sein des principales plateformes spécialisées, chaque unité se négociant à un minimum de 299 ETH (environ 1,3 million de dollars US).

En ce qui concerne le prêt consenti par l’Autoglyphe en question, il a été facilité par MetaStreet DAO, une organisation autonome décentralisée qui vise à offrir un financement à tous ceux qui souhaitent offrir un NFT en garantie. Dans ce cas, les 1,4 million de dollars américains ont été consignés dans le stablecoin DAI.

NFT comme garantie

Bien qu’il existe de nombreux protocoles DeFi qui prêtent des pièces stables en échange de garanties dans diverses crypto-monnaies, les mécanismes d’incorporation de NFT semblent gagner en popularité.

Dans ces cas, le prêt est demandé et le NFT est utilisé comme garantie. Dans le cas où le chiffre demandé n’est pas payé, la contrepartie prendra l’œuvre d’art tokenisée.

Selon The Block, chez NfiFi, il est arrivé qu’une personne se soit vu prêter environ 3,5 ETH d’une valeur de 7 350 $ à l’époque. La personne en question n’a pas restitué les fonds respectifs et la contrepartie a reçu le NFT, actuellement évalué à environ 340 000 USD.

Lecture recommandée

Source : Le Bloc

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash