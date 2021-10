Une personne meurt en tombant du balcon d’un huitième étage incendié à Badalona

26/10/2021

Le à 11:08 CEST

.

Un homme est décédé ce mardi à Badalona (Barcelone) à se précipiter dans le vide depuis le balcon du huitième étage de sa maison dans lequel un incendie s’est déclaré, qui a également contraint à l’enfermement cinq habitants de deux autres immeubles.

Pour des raisons qui font l’objet d’une enquête, peu après 08h00 – Bombers de la Generalitat a reçu l’avis à 08h12 – un incendie s’est déclaré au huitième étage d’un immeuble situé dans le avenue du Maresme.

À la suite de l’incendie, un homme qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment endommagé s’est précipité du balcon dans le vide et est mort.

Des sources des bombardiers de la Generalitat ont expliqué à Efe que l’incendie a également contraint cinq voisins à être confinés chez eux, en particulier ceux qui ils étaient à l’étage voisin et ceux de la propriété ci-dessous.

Au total, sept équipes des sapeurs-pompiers de la Generalitat se sont rendues sur les lieux pour éteindre l’incendie, en utilisant trois camions de pompiers, une échelle et trois unités de personnel et de fret, ainsi que des membres des pompiers de Barcelone.

Quatre unités des Mossos d’Esquadra ont également participé, qui ont bouclé la zone, la Garde urbaine de Badalona, ​​​​et six unités du SEM, l’un d’eux psychologique, qui ont soigné six personnes.

Les pompiers ont confirmé que plus aucune victime n’a été enregistrée à la suite de cet incendie, et ils vérifient à la fois l’intérieur de la maison où l’incendie a pris naissance et le reste du bâtiment.