Une personne meurt et sept sont blessées dans l’incendie d’une maison à Lugo

26/12/2021 à 12h42 CET

PE

L’un des huit blessés dans l’incendie qui s’est déclaré tôt ce dimanche matin dans un immeuble à Monforte de Lemos (Lugo) est décédé après avoir été transféré à l’hôpital régional. Le reste des blessés, appartenant à la même famille, et parmi lesquels se trouve un mineur, restent dans cet hôpital.

Plus précisément, le défunt est un homme de 52 ans. Entre-temps, une autre des personnes touchées a été transférée à l’unité des grands brûlés du Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) et on s’attend à ce que une deuxième personne sera référée à ce même service prochainement.

Cela a été confirmé à Europa Press par des sources d’Urxencias Sanitarias-061, qui indiquent que le reste des blessés à des degrés divers dans cet événement reste à l’hôpital lui-même de Monforte.

L’incendie s’est déclaré vers 7h30 ce dimanche dans un immeuble de trois étages de la Rúa de Roberto Baamonde et vers 11h, les pompiers l’ont déclaré éteint, selon Europa Press sur le 112 Galice. L’appel d’alerte, comme le soulignent des sources policières locales, a été donné par un balayeur de rue, puisque les voisins dormaient.

Une fois l’avis reçu, le 112 a lancé une opération impliquant les pompiers de Monforte, la Police Locale et la Police Nationale.

De leur côté, les professionnels d’Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ont pris en charge le transfert de sept des personnes touchées à l’hôpital de Monforte, où l’homme est décédé. De plus, un mineur a par la suite été évacué vers ce centre de santé par des particuliers.

Les forces de sécurité ont entrepris une recherche mSur les causes de cet incendie, qui aurait pu être causé par une cuisinière électrique, comme le soulignent les mêmes sources.

Le 112 a également averti les Sapeurs-Pompiers de Chantada et les agents locaux de la Protection Civile, au cas où leur collaboration était nécessaire.

Un autre incendie de maison à Esgos

En revanche, dans l’après-midi de ce samedi 25 décembre, une personne a été blessée après qu’un incendie s’est déclaré dans une maison à Esgos (Ourense). Les flammes ont fini par endommager complètement le sous-sol de l’immeuble et un homme a été blessé en tentant de secourir un chat.

C’est arrivé à la place de Melon d’en haut. L’appel au 112 a été reçu peu avant 18h00, lorsque l’alerte a demandé des moyens d’extinction pour contenir les flammes qui consumaient une chaudière et signalé que tous les occupants de la maison étaient déjà dehors.

Immédiatement, les responsables du centre d’urgence ont signalé les faits aux pompiers de San Cibrao das Viñas, au GES de Maceda, aux agents de la garde civile et aux agents de la protection civile d’Esgos.

Les services d’urgence ont travaillé pendant trois heures jusqu’à ce que l’incendie soit complètement éteint. Une fois l’intervention terminée, ils ont confirmé au 112 que le rez-de-chaussée de la maison a complètement brûlé et qu’une personne a été transférée par les toilettes. De plus, ils ont signalé que le chat était mort.