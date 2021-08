Une personne sur 10 aux États-Unis investit dans la crypto-monnaie ⋆ Crypto new media

Une enquête récente montre que plus d’une personne sur dix aux États-Unis investit dans des crypto-actifs.

Selon un rapport de CNBC publié le 24 août, les résultats d’un sondage mené par CNBC et la société chimique américaine Momentive suggèrent que 11% des adultes aux États-Unis investissent dans des crypto-actifs.

Le rapport indique que l’enquête CNBC/Momentive comptait 5 523 répondants, qui étaient des adultes résidant aux États-Unis et qu’elle avait été menée entre le 4 et le 9 août. 11% de ces personnes ont déclaré qu’elles étaient des investisseurs en crypto. Apparemment, environ 65% des personnes détenant des crypto-monnaies n’ont commencé à investir qu’au cours de la dernière année.

Voici quelques faits saillants des résultats de l’enquête :

“Ceux qui investissent dans la crypto-monnaie disent qu’ils le font en raison du potentiel de croissance à long terme (60%), du potentiel de croissance élevée sur une courte période (44%), de la facilité de faire leurs propres transactions (33%) et l’excitation d’investir (26%).“ “Moins de la moitié (44%) du grand public ne savent pas où ils s’attendent à ce que Bitcoin soit à la fin de 2021 (21% disent plus que là où il est maintenant, 14% dire où il se trouve maintenant, et 14% disent inférieur à où il est maintenant). ” “Les nouveaux investisseurs sont plus optimistes à propos de la crypto-monnaie que ceux qui ont commencé à investir avant 2019. Un tiers (36%) des nouveaux investisseurs croient au prix du Bitcoin sera plus élevé qu’il ne l’est actuellement, par rapport à 20% des autres investisseurs.“

L’enquête couvrait également les données démographiques sur les investissements cryptographiques, concluant que les hommes étaient deux fois plus susceptibles que les femmes d’investir dans des actifs cryptographiques dans tous les groupes raciaux et ethniques. Les investisseurs plus âgés étaient également plus susceptibles de considérer les crypto-actifs comme à haut risque.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image de “World Spectrum” via Pixabay

Lien source