Une perspective à long terme fait de l’achat d’American Airlines une évidence

Les voyages en avion aux États-Unis montrent de nouveaux signes de faiblesse grâce à la variante Covid-19 Delta. Qu’est-ce que cela signifie pour des entreprises comme Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) ?

Eh bien, cela dépend de quel type d’investisseur vous êtes.

Si vous recherchez un bénéfice rapide, les actions des compagnies aériennes ne sont probablement pas votre tasse de thé en ce moment, de toute façon. Covid-19 rend les compagnies aériennes comme les actions AAL trop risquées pour les jeux à court terme. Le marché réagit semaine par semaine en fonction des nouvelles en provenance de Washington et des points chauds de Covid comme la Floride et le Texas.

Mais si vous êtes un investisseur à long terme à la recherche de croissance, l’action AAL reste un jeu solide.

Parce que vous savez que les voyages d’affaires finiront par revenir. Vous savez que les vacanciers finiront par affluer vers les aéroports.

Et vous savez que l’action AAL reste aujourd’hui déprimée, ce qui signifie que c’est un candidat de choix pour vous offrir des rendements sains, voire surdimensionnés, au cours des deux prochaines années.

Le trafic aérien chute à nouveau

Selon les statistiques de la Transportation Security Administration, le nombre de voyageurs quotidiens au cours des sept derniers jours (du 11 au 17 août) est tombé à 1,86 million contre 1,99 million la semaine précédente (du 4 au 10 août).

Alors que les chiffres sont bien meilleurs qu’ils ne l’étaient en 2020 lorsque Covid-19 a pratiquement tout fermé, nous sommes encore loin de la soi-disant normalité que nous avons vue en 2019, lorsque les voyageurs quotidiens ont fluctué de 2,1 millions à plus de 2,7 millions par jour.

Le coupable ici, bien sûr, est la variante Delta, la souche de coronavirus hautement transmissible qui balaie les États-Unis. CBS News rapporte que dans un récent sondage, 27% des personnes interrogées déclarent avoir reporté leurs projets de voyage. Et 54% disent que la variante Delta les rend moins intéressés par les voyages.

Le président d’American Airlines, Robert Isom, a déclaré aux analystes en juillet que la compagnie anticipait une augmentation des voyages, en particulier de la part des clients d’affaires qui ont commencé à retourner au bureau.

Mais c’était peut-être prématuré. On estime que 80% de tous les nouveaux cas de Covid-19 proviennent actuellement de la variante Delta, et les cas augmenteront probablement à mesure que les élèves commenceront à retourner en classe ce mois-ci.

AAL Stock en un coup d’œil

Les actions d’American Airlines ont baissé d’environ 2% au cours de la semaine dernière, mais cela ne dit pas tout. L’action AAL a également enregistré une petite perte au cours des 30 derniers jours, la variante Delta devenant plus répandue.

Jusqu’à présent pour l’année, AAL est en hausse d’environ 24%, mais il lui reste encore environ 25% avant de retrouver les niveaux observés avant le nouveau coronavirus.

La société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre en juillet, lorsqu’elle a enregistré un bénéfice pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le bénéfice était de 19 millions de dollars, ou 3 cents par action, contre une perte de 4,82 $ par action il y a un an.

Hors certains éléments, American a annoncé une perte ajustée de 1,69 $ par action, ce qui était mieux que les 2,09 $ par action attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 7,48 milliards de dollars, en hausse de 361% par rapport à il y a un an, et a dépassé les attentes des analystes de 7,32 milliards de dollars.

La ligne de fond

Le stock d’AAL ne verra probablement pas de gains significatifs tant que la variante Delta fera augmenter les cas de coronavirus. Actuellement, les États-Unis enregistrent environ 100 000 nouveaux cas par jour.

Mais si vous regardez à plus long terme, il y a beaucoup plus de raisons d’être optimiste. L’américain est toujours en baisse d’environ 25 % par rapport aux niveaux observés avant la pandémie de Covid-19. Il n’y a aucune raison de croire que la compagnie aérienne ne reviendra pas à ce niveau, d’autant plus que les cas de Covid-19 recommencent à baisser et que de plus en plus de personnes sont vaccinées.

L’action AAL a une note « A » et une forte note d’achat dans mon Portfolio Grader.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

