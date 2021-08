Une perspective de plus en plus sombre sur l’avenir

Lorsque l’ancien manager Mauricio Pochettino a parlé d’une reconstruction douloureuse, même lui n’aurait pas pu envisager l’incertitude entourant Tottenham Hotspur en ce moment.

Alors que le directeur du football Fabio Paratici a recruté deux nouveaux joueurs, d’autres transferts semblent être au point mort et les joueurs qui doivent être déplacés sont toujours au club.

Cela laisse Nuno Espírito Santo avec une saison à venir où revenir dans le top quatre semble improbable et difficile pour l’argenterie est aussi loin pour les Spurs qu’il l’a été ces dernières années.

L’avenir à court terme de Tottenham Hotspur

Transferts entrants et sortants laissant peu de temps pour reconstruire

Tottenham a limogé Jose Mourinho quelques jours seulement avant la finale de la Coupe Carabao 2021 et a parcouru ce qui semblait être une liste interminable de remplaçants potentiels. L’ancien patron et favori des fans Pochettino était lié à un retour sensationnel au club; Antonio Conte a eu des entretiens, pour finir avec le sentiment italien que le club ne correspondait pas à ses désirs et ambitions de succès. Une alliance malheureuse avec Gennaro Gattuso a pris fin lorsque ses commentaires sur la diversité ont été révélés et que les fans ont fait connaître leur point de vue, avant qu’un manager disponible ne soit finalement nommé à Espírito Santo.

Santo a quitté Wolverhampton Wanderers à la fin de la campagne 2020/21 de Premier League, et a maintenant la tâche de superviser la douloureuse reconstruction dont Pochettino a parlé en 2019 lorsqu’il a déclaré à l’Evening Standard: “Maintenant, il s’agit de créer un autre chapitre et d’avoir l’idée claire de la façon dont nous allons construire ce nouveau projet. Nous devons reconstruire. Ça va être douloureux. »

Nous sommes maintenant en 2021 et Tottenham est toujours une équipe qui semble avoir besoin d’une reconstruction douloureuse. Si une telle reconstruction se produit, elle est lente et laborieuse, ce qui a été un thème commun sous la direction de Daniel Levy et ENIC. La rapidité avec laquelle les négociations de transfert semblent se faire continue d’avoir un impact sur leur avenir à court terme, à la fois sur et en dehors du terrain.

Cristian Romero, Pierluigi Gollini et Bryan Gil : les transferts de l’été jusqu’à présent

Paratici a été salué comme un maître négociateur de transfert, en particulier après son travail à la Juventus, où il était responsable de la signature de Cristiano Ronaldo.

Romero a signé pour Tottenham le 6 août, Gollini étant déjà prêté par l’Atalanta. Le premier est une énorme signature, Toby Alderweireld ayant quitté les Spurs et la défense étant un domaine où les Spurs ont vraiment eu du mal la saison dernière.

Le jeune espagnol Bryan Gil, qui est un ailier rapide et qui devrait être un joueur qui excitera et divertira les fans de la manière dont ils souhaitent se divertir, rejoindra également les Spurs.

Pourtant, d’autres accords, comme celui du défenseur de Bologne Takehiro Tomiyasu, semblent être au point mort, ce qui soulève un autre problème préoccupant.

Tottenham a plusieurs joueurs qui devraient quitter le club cet été, mais ils restent toujours dans le nord de Londres. Sans leur départ, Paratici et Levy ont un problème, car des fonds doivent être collectés avant que davantage de joueurs ne puissent être recrutés. Avec peu de temps avant le début de la nouvelle saison de Premier League, les Spurs pourraient s’aligner avec une équipe similaire à celle qui a reculé au cours des trois dernières saisons.

Excédentaire aux besoins

Selon ., Tottenham a placé six joueurs sur la liste des transferts. Serge Aurier, Davinson Sanchez, Moussa Sissoko, Lucas Moura, Erik Lamela et Toby Alderweireld ont tous été informés qu’ils pouvaient partir, mais seuls deux sont partis. Lamela a rejoint l’équipe de Liga, Séville, tandis qu’Alderweireld est passé à l’équipe qatarie d’Al-Duhail.

À ces joueurs s’ajoutent d’autres qui seraient excédentaires, tels que Harry Winks et Eric Dier, ainsi que le jeune joueur Denis Cirkin, qui devrait déménager définitivement à Sunderland.

Les Spurs ont également un problème avec Tanguy N’Dombele, qui chercherait à quitter le club après seulement deux saisons.

Daniel Levy et Steve Hitchen – Les hommes du désastre du transfert de Tottenham

Entendre Tottenham critiqué pour ne pas avoir dépensé assez gros et ne pas dépenser pour améliorer l’équipe sont des choses qui sont fréquemment entendues. Ce sont des inquiétudes auxquelles Levy répond que tous les fonds sont réinvestis dans l’équipe et que le succès sur le terrain est au cœur de ce que lui et ENIC font au club.

Il a déclaré aux fans dans ses notes de révision de la saison 2020/21 sur le site officiel : « Je l’ai dit plusieurs fois et je le répète – tout ce que nous faisons est dans l’intérêt à long terme du club. J’ai toujours été et je continuerai d’être ambitieux pour notre club et ses fans.

Levy a ajouté : « En tant que club, nous nous sommes tellement concentrés sur la livraison du stade et sur la gestion de l’impact de la pandémie, que j’ai l’impression que nous avons perdu de vue certaines priorités clés et ce qui est vraiment dans notre ADN. »

Cependant, malgré tous les sentiments contenus dans la déclaration, Levy et Hitchen ont présidé à des transferts qui n’ont tout simplement pas fonctionné. Ils ont dépensé près de 300 millions de livres sterling pour N’Dombele, Moussa Sissoko, Aurier, Steven Bergwijn, Roberto Soldado, Erik Lamela, Ryan Sessegnon et Lucas Moura.

Sessegnon n’est pas encore devenu un habitué de l’équipe première, mais à part Moura, qui était responsable d’un triplé sensationnel lors de la victoire en demi-finale de la Ligue des champions 2019 contre l’Ajax, il est difficile d’affirmer que l’un des autres a été un succès à Tottenham. C’est pourquoi Levy a fait appel à Paratici, qui a de nombreuses relations dans le football mondial pour s’assurer que les bons joueurs sont désormais recrutés et recrutés.

La question doit être posée : qu’ont fait Levy et Hitchen ? Paratici doit changer le cours de la marée avec les transferts des Spurs, et il y aura peu de temps pour faire les choses correctement. Les fans de Tottenham ont été privés de succès au cours des 20 années d’ENIC, et aussi pénible que puisse être une reconstruction, cela ne peut pas prendre trois ou quatre ans.

Levy a toujours divisé la base de fans de Tottenham, mais son incapacité à remettre des trophées et son détachement des fans en ont fait une relation de plus en plus tendue. La pression est plus que jamais sur lui pour s’assurer que le recrutement est juste, que son choix de manager est juste et que l’objectif du club est juste.

L’avenir à court terme de Tottenham Hotspur pourrait aller dans les deux sens

Dans le football, l’accent sera toujours mis sur l’avenir à long terme, mais rarement dans le jeu moderne, les managers ont suffisamment de temps pour penser aussi loin. Pochettino disait à ses patrons en 2019 que si un avenir à long terme construit pour le succès devait se produire aux Spurs, alors cette « reconstruction douloureuse » tant mentionnée serait nécessaire et un changement d’orientation de transfert requis.

Ce qui a suivi a été deux fenêtres de transfert sans aucune affaire. En conséquence, il y a maintenant eu deux saisons successives sans football de Ligue des champions, ce qui a considérablement réduit tous les revenus.

Nuno Espírito Santo et Fabio Paratici sont les deux hommes qui ont maintenant l’avenir immédiat de Tottenham entre leurs mains, mais ce qu’ils n’ont pas en ce moment, c’est le temps. Les Spurs doivent envoyer des joueurs pour pouvoir faire venir le talent requis, mais actuellement, le club envisage un avenir à court terme, avec bon nombre des mêmes joueurs des régimes précédents toujours au club.

Ajoutez au mélange la saga en cours avec Harry Kane et s’il restera ou partira, et Tottenham semble être dans une situation très précaire en ce moment.

Des affaires intelligentes peuvent encore être faites, mais de manière réaliste, Tottenham envisage une équipe qui est loin de la qualification en Ligue des champions, et la patience peut être nécessaire pendant un certain temps encore. La patience, cependant, n’est pas quelque chose que les managers de Tottenham obtiennent. Si les choses semblent sombres, Levy appuiera probablement une fois de plus sur la gâchette.

Une reconstruction douloureuse est nécessaire, mais douloureuse peut être un euphémisme.

