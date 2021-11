Une petite lampe intelligente amusante pour tous les âges

L’éclairage intelligent se présente sous de nombreuses formes différentes, et avec une vaste gamme d’autres produits pour la maison intelligente, il n’est pas surprenant qu’Amazon se joigne à la mêlée. Il est cependant inhabituel pour une entreprise de lancer des choses avec une lampe destinée principalement aux enfants. Découvrez comment cela s’est passé dans la revue Amazon Echo Glow d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur Amazon Echo Glow

Roger Fingas / Autorité Android

L’Echo Glow est une lampe intelligente à changement de couleur et intégrée à Alexa qu’Amazon vend à la fois en solo et en lots avec des haut-parleurs Echo destinés aux enfants, comme un Echo Dot peint par un panda. Malgré la vente incitative, il peut être contrôlé avec n’importe quel haut-parleur compatible Alexa – j’ai même pu le tester avec un thermostat Ecobee. Cependant, l’Echo Glow lui-même n’a pas de micro pour les commandes Alexa, ni de haut-parleur.

La configuration nécessite un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et l’application mobile Alexa, mais en raison de sa nature adaptée aux enfants, la fonctionnalité d’éclairage de base est limitée à de simples commandes sur l’appareil. Il y a un bouton d’alimentation à l’arrière et appuyez sur le dôme pour faire défiler les couleurs prédéfinies. Les enfants n’ont pas besoin d’un téléphone ou d’un haut-parleur.

Cependant, le produit a besoin de commandes vocales ou d’applications Alexa pour accéder à toutes les fonctionnalités. C’est ainsi que vous déclenchez des effets spéciaux comme le feu de camp, la sirène et le camion de pompiers, ainsi que des thèmes de vacances comme Noël, Hanoukka et la Saint-Valentin. Une autre option est la minuterie arc-en-ciel, qui fait défiler les couleurs pendant une durée définie. Vous pouvez également demander une « soirée dansante » pour allumer à la fois les lumières et la musique.

En rapport: Les meilleures lampes intelligentes que vous pouvez acheter dès maintenant

La luminosité maximale est évaluée à 100 lumens, ce qui est bien inférieur aux 800 d’une ampoule Philips Hue ou Lifx Mini standard. La lampe est vraiment destinée à compléter l’éclairage existant, bien que naturellement, vous puissiez disperser plusieurs Glow dans une pièce.

Comme avec toutes les lumières compatibles Alexa, la Glow peut être utilisée dans des routines automatisées, créées avec l’application Alexa et déclenchées par des éléments tels que des commandes vocales, des capteurs de pièce ou l’heure de la journée, y compris des retards facultatifs autour du lever et du coucher du soleil. Les réactions configurables incluent les paramètres de puissance, de couleur, d’effets et de luminosité, ainsi que la possibilité d’augmenter la luminosité sur une durée définie. Unique au Glow est la possibilité de spécifier si les commandes tap sont autorisées ou non lorsqu’une routine s’exécute. Vous pouvez par exemple créer une routine « Réveil » qui éclaire progressivement la lampe jusqu’à ce qu’il soit temps de sortir du lit, mais désactive les robinets pour que votre enfant ne soit pas distrait.

Vous pouvez acheter l’Amazon Echo Glow sur Amazon.com (bien sûr), ainsi que chez de nombreux détaillants à grande surface. Notamment, l’Echo Glow n’est pas largement disponible en dehors des États-Unis, les acheteurs européens manquant ses charmes lumineux.

Ce qui est bon?

Roger Fingas / Autorité Android

Le design de la lampe parvient à être neutre mais esthétique, quelque chose qui fonctionnerait aussi bien dans un appartement de luxe que dans une chambre d’enfant. Cela aide que le produit soit principalement une ampoule – la lumière brille dans presque toutes les directions, donc son attrait dépend vraiment des couleurs et des effets que vous utilisez.

Il est également à la hauteur de ses prétentions adaptées aux enfants. Je l’ai mis dans la chambre de mon enfant de trois ans et j’ai découvert qu’il comprenait intuitivement ses commandes physiques, même s’il ne pouvait pas encore saisir ses commandes Alexa. Il s’est beaucoup amusé à tapoter sur le Glow et à le déplacer aussi, c’est donc une bonne chose qu’il soit fait de plastique robuste pour le protéger contre les accidents inévitables. Le produit est un peu plus gros et plus lourd qu’une balle molle – du point de vue ergonomique, la plupart des enfants ne devraient avoir aucun problème avec.

Le design de la lampe parvient à être neutre mais esthétique, quelque chose qui fonctionnerait aussi bien dans un appartement de luxe que dans une chambre d’enfant.

Son support d’automatisation peut être une aubaine pour les parents, bien que l’étendue puisse dépendre de votre enfant. Dans le cas de mon sujet de test de trois ans, j’ai trouvé qu’il était préférable de l’utiliser comme veilleuse, en l’allumant à pleine puissance peu avant le coucher du soleil, puis en diminuant l’heure après l’heure du coucher avec les commandes du robinet désactivées.

La minuterie arc-en-ciel devrait être utile aux parents d’enfants plus âgés, par exemple pour leur apprendre combien de temps se brosser les dents ou pour leur donner une limite de temps pour se préparer à aller au lit. D’autres effets déclenchés par Alexa comme le feu de camp ou Noël sont purement ornementaux, bien que je puisse imaginer divertir les enfants des premières années du primaire avec l’option soirée dansante.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

La configuration des routines dans l’application Alexa peut parfois être inutilement compliquée. La disponibilité d’options telles que l’augmentation de la luminosité est basée sur d’autres éléments que vous avez basculés, mais la cause et l’effet ne sont pas toujours évidents. Chaque fois que cela devenait un problème, j’étais capable de le contourner en supprimant les actions d’une routine, puis en expérimentant un peu en les rajoutant. En fin de compte, vous devriez être capable de programmer tout ce dont la lampe est capable sans solutions de contournement gênantes.

La présence d’un bouton d’alimentation peut devenir un inconvénient pour les enfants d’âge préscolaire. Les enfants aussi jeunes éteignent probablement le Glow chaque fois qu’ils en ont envie, ce qui interrompt les routines en cours. Pire, s’ils maintiennent le bouton assez longtemps, la lampe peut entrer en mode configuration. La solution évidente est de placer le Glow hors de portée, mais cela rend bien sûr les commandes du robinet inutiles. Le contrôle de l’alimentation devrait probablement être déplacé vers une télécommande si Amazon souhaite vraiment aider les parents.

La configuration des routines dans l’application Alexa peut parfois être inutilement compliquée.

Le plafond de luminosité de 100 lumens aide à maintenir le prix du produit bas mais nuit à l’utilité. La lampe est suffisamment faible pour que, même à puissance maximale, elle puisse toujours fonctionner mieux comme veilleuse. Bien qu’il soit censé être une lumière additive au lieu d’une lumière principale, sa portée est limitée même dans ce contexte.

Enfin, il convient de noter que le Glow ne fonctionnera pas avec d’autres plates-formes de maison intelligente comme Google Home ou Apple HomeKit. C’est normal, mais si vous avez un foyer multiplateforme, cela peut frustrer les gens de ne pas pouvoir contrôler la lampe à partir de certains appareils ou l’intégrer dans les automatisations Assistant ou HomeKit.

Avis Amazon Echo Glow : dois-je l’acheter ?

Roger Fingas / Autorité Android

Je me suis retrouvé étonnamment satisfait de la lampe Echo Glow. Cela a ajouté une touche de lumière et de couleur à la chambre de mon fils dont je n’avais jamais réalisé qu’elle manquait, et il semble l’apprécier aussi. Ce serait bien s’il avait un haut-parleur Alexa intégré, mais pour 30 $, je le prendrai tel quel. Il n’y a vraiment pas de lampes intelligentes de même capacité à ce prix, mais si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, vous pouvez vous procurer le Philips Hue Bloom (69 $). Ce produit est à la fois plus lumineux et compatible avec Alexa, Google Home et HomeKit, bien que vous deviez ajouter un Hue Smart Hub (59 $) pour une fonctionnalité complète.

A lire aussi : Qu’est-ce qu’une maison intelligente et pourquoi en vouloir une ?

L’Echo Glow est une recommandation facile tant que vous êtes conscient de ses limites. C’est-à-dire qu’il est destiné aux personnes attachées à Alexa en tant que plate-forme et qui ne sont pas cherche à l’utiliser comme source de lumière principale. Dans ces limites, il fait très bien ce qu’il est censé faire.

Amazon Echo Glow

Une lampe intelligente compatible Alexa pour les enfants.

L’Amazon Echo Glow est une lampe intelligente contrôlée par Alexa conçue pour les enfants, avec des fonctionnalités adaptées aux enfants et un design amusant.