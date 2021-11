Une petite potion d’amour réalise des bénéfices explosifs lorsqu’Axie Infinity lance DEX

Small Love Potion a connu un important rallye haussier au cours des dernières 24 heures. L’altcoin a augmenté de 46% au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. À un moment donné, l’altcoin avait atteint des sommets de 0,12 $ après des gains de 100%, mais il est revenu un peu au prix actuel de 0,107 $.

Small Love Potion fait partie du populaire écosystème Axie Infinity (AXS / USD), et les bénéfices réalisés par le jeton ont été attribués aux développements de la blockchain de jeu.

Axie Infinity lance une bourse décentralisée

Comme mentionné ci-dessus, SLP fait partie de l’écosystème Axie Infinity. La plate-forme lance maintenant un échange décentralisé (DEX), stimulant la demande de jetons SLP.

Axie Infinity fait partie des rares blockchains dans l’espace crypto, tirant parti du secteur du jeu en croissance rapide pour gagner. Les joueurs de l’écosystème Axie Infinity gagnent des jetons SLP lorsqu’ils jouent. Les jetons peuvent également être utilisés par les joueurs qui souhaitent faire apparaître de nouveaux Axies.

Axie Infinity a annoncé la sortie de Katana, qui sera l’échange décentralisé de Ronin. L’annonce lue,

Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus vers un avenir plus prospère pour notre nation : Katana, le Ronin Dex, est en direct ! Vous pouvez désormais déposer des liquidités et échanger des jetons. Les récompenses RON seront mises en ligne pour les pools AXS / ETH et SLP / ETH plus tard cette semaine.

Après ce développement, de nombreux investisseurs pourraient accumuler des jetons SLP en raison de l’augmentation des bénéfices qu’ils devraient réaliser dans les semaines à venir.

Le métaverse a également joué un rôle

Le lancement d’Axie Infinity Dex n’est pas le seul moteur des revenus de SLP. Récemment, on a beaucoup parlé du métaverse. De nombreux projets sont lancés dans ce domaine, ce qui présente de nombreux avantages pour les tokens opérant dans ce domaine.

Les plateformes de jeux Blockchain, en particulier celles dotées de fonctionnalités Play-to-Earn, devraient être parmi celles qui bénéficieront le plus de la montée du métaverse. Alors que le métaverse devient courant et que de plus en plus de parties s’aventurent dans le monde virtuel, des jetons comme SLP sont sur le point d’en tirer profit.

