Une petite tablette avec du matériel puissant

La Surface Go 2 est la tablette d’entrée de gamme de deuxième génération de Microsoft, offrant une qualité de niveau Surface sans le prix généralement élevé. Mais ne vous laissez pas tromper ; La tablette plus abordable de Microsoft offre toujours beaucoup de matériel pour satisfaire les utilisateurs de tablettes les plus exigeants. Avec Windows 10 intégré, la tablette offre également un accès à certains des meilleurs outils bureautiques et créatifs de l’entreprise.

Lisez la suite pour la revue Microsoft Surface Go 2 d’Android Authority et pour voir si elle peut faire partie des meilleures tablettes Windows du marché.

Ce que vous devez savoir sur le Microsoft Surface Go 2

Surface Go 2 (Intel 4425Y, 4 Go/64 Go, Wi-Fi uniquement) : 399 $/399 £9/459 €

Surface Go 2 (Intel 4425Y, 8 Go/128 Go, Wi-Fi uniquement) : 549 $/529 £/485 €

Surface Go 2 (Intel Core m3, 8 Go/128 Go, Wi-Fi uniquement) : 629 $ / 619 £ / 635 €

Surface Go 2 (Intel Core m3, 8 Go/128 Go, 4G LTE) : 729 $ / 719 £ / 750 €

Le Surface Go 2 est le nouveau point d’entrée abordable de Microsoft dans sa gamme de tablettes Windows. Les mises à niveau par rapport au Surface Go d’origine incluent un écran plus grand et un package de traitement plus puissant. Comme toutes les tablettes Surface de Microsoft, la Surface Go 2 est livrée avec une béquille intégrée robuste. Il est sorti à la mi-mai 2020 et est disponible sur le Microsoft Store, Amazon et de nombreux autres détaillants.

Les spécifications de base offrent un écran de 10,5 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 280 et un format d’image 3:2, avec protection Gorilla Glass 3. Le Microsoft Surface Go 2 est livré avec un processeur Intel Pentium 4425Y double cœur à 1,7 GHz ou Core m3 8100Y à 3,4 GHz. Les deux contiennent le même processeur Intel UHD Graphics 615, bien que ce dernier offre une fréquence légèrement plus rapide de 900 MHz par rapport à une fréquence d’horloge de 850 MHz. Tous, sauf le modèle le moins cher, sont livrés avec 8 Go de RAM et un SDD de 128 Go plutôt que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC plus lent.

Sur le devant, vous trouverez un appareil photo 5MP capable de vidéo 1080p, flanqué d’un réseau de caméras d’authentification faciale Windows Hello. Cela permet un déverrouillage rapide et sécurisé de la tablette. Il y a un appareil photo 8MP à l’arrière, avec autofocus et capacités vidéo 1080p. La Surface Go 2 est livrée avec un chargeur Surface Connector 24 W dans la boîte, mais la tablette peut également être chargée via USB-C via USB Power Delivery jusqu’à 45 W.

Microsoft complète l’ensemble de fonctionnalités avec Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, une prise casque, un capteur de lumière ambiante, un lecteur de carte microSDXC, une configuration à double haut-parleur et micro et un port USB-C. Le micrologiciel TMP est également intégré, un composant essentiel pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11. Le modèle le plus cher comprend des bandes 4G LTE pour les données en déplacement via SIM physique ou eSIM.

Comme son prédécesseur, le Surface Go 2 exécute le mode Windows 10 S qui vous limite au téléchargement d’applications depuis le Microsoft Store et à l’utilisation du navigateur Edge. Cela peut être mis à niveau vers une version complète de Windows, bien qu’il s’agisse d’un accord à sens unique. Vous pouvez revenir en arrière, mais uniquement en téléchargeant l’image de récupération et en réinitialisant l’appareil aux paramètres d’usine.

Le Microsoft Surface Go 2 est disponible exclusivement dans un coloris Platinum. Vos principales options de personnalisation proviennent de Surface Go Type Cover. Ceci est disponible pour 129,99 $ dans les options de couleur Ice Blue, Poppy Red (photo), Platinum et Black.

Ce qui est bon?

Nous avons testé le processeur Intel Core m3 de 8e génération, la variante de 8 Go de RAM du Surface Go 2, et les performances sont solides pour le traitement de texte, la navigation Web multi-onglets, etc. Les graphiques mobiles intégrés d’Intel prennent en charge un écran 4K externe que j’ai connecté via USB-C sans décalage. Très pratique pour améliorer la productivité par rapport au petit écran de la tablette. Il est également suffisamment puissant pour exécuter de nouveaux titres moins exigeants et des jeux plus anciens, tels que The Elder Scrolls V: Skyrim, à des fréquences d’images jouables, bien que ce ne soit certainement pas un appareil orienté jeu.

Le déverrouillage de la tablette à l’aide de la reconnaissance faciale est également incroyablement rapide. Il est encore plus vif que le Surface Pro X de première génération de première génération que j’utilise depuis un certain temps. Le processus d’installation est simple et, comme il est basé sur la cartographie de profondeur infrarouge, est beaucoup plus sécurisé que la technologie de base de déverrouillage du visage que vous trouverez sur d’autres ordinateurs portables et smartphones.

En ce qui concerne les caméras, la webcam frontale est idéale pour les appels vidéo et autres. Il offre un champ de vision suffisamment large et gère bien les rétroéclairages lumineux et les environnements HDR, de sorte que vos appels n’auront pas l’air délavés. Cependant, vous ne trouverez pas toutes les applications de visioconférence sur le Microsoft Store. Voir Zoom, par exemple.

La Surface Go 2 est une petite tablette brillante qui est assez puissante pour travailler en un clin d’œil.

Bien qu’assez cher, le Surface Go Type Cover est une combinaison clavier/couvercle bien conçue. Malgré le profil mince, la course des touches est raisonnable et le trackpad est très réactif. Cela ressemble à un accessoire nécessaire pour la tablette, car il améliore considérablement la navigation sur le Web et l’édition de documents, tout en offrant une protection d’écran lors du portage de la tablette. Mon seul reproche est que les touches sont un peu collantes et bruyantes. Ce n’est certainement pas un remplacement pour un clavier de bureau plus robuste, mais remplit assez bien sa fonction.

Dans l’ensemble, la Surface Go 2 est une brillante petite tablette de divertissement avec accès aux meilleures applications Windows. Il est également assez puissant pour travailler à la rigueur.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien que la version Surface Go 2 que j’ai utilisée soit livrée avec un SSD de 128 Go, seuls 73 Go sont réellement gratuits une fois que vous prenez en compte le système d’exploitation Windows et les autres applications Microsoft préinstallées. Ce n’est pas beaucoup d’espace pour vos propres applications et fichiers multimédias. Cette limitation de stockage sera encore plus stricte sur le modèle de stockage eMMC 64 Go plus abordable. Bien qu’il soit possible d’ajouter une carte microSD pour plus de stockage, ce format n’est pas vraiment adapté aux applications.

En parlant de logiciel, Windows 10 Home en mode S convient à une utilisation basique et peut être supprimé à volonté, mais c’est un obstacle irritant pour l’installation de vos jeux préférés, de votre multimédia et même d’un navigateur Web alternatif. Microsoft ne devrait pas essayer d’insinuer que les logiciels téléchargés depuis l’extérieur de son écosystème sont intrinsèquement moins sûrs. N’oubliez pas non plus que vous ne pouvez pas revenir en mode S à moins d’avoir réinitialisé la tablette en usine.

Je ne suis pas non plus convaincu par la durée de vie de la batterie de la tablette. Microsoft annonce 10 heures d’utilisation, mais cela ne semble pas réalisable à moins que vous ne vous déconnectiez et que vous réduisiez la luminosité de l’écran. En réalité, quatre à six heures de temps d’écran sont plus réalistes. La durée de vie de la batterie est toujours suffisamment solide pour les cas d’utilisation plus légers, mais cette tablette n’offre pas une utilisation sur plusieurs jours et s’estompe rapidement lorsque vous lui lancez des charges de travail plus lourdes.

Cette durée de vie moyenne de la batterie pourrait expliquer la décision de Microsoft de s’en tenir à un affichage de taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette spécification est un peu décevante par rapport aux tablettes concurrentes comme l’iPad, qui ont adopté des panneaux à 120 Hz. Bien que bien dans le modèle moins cher, j’aurais aimé voir un taux de rafraîchissement plus élevé inclus avec le Core m3 Surface Go 2.

Microsoft annonce une autonomie de 10 heures, mais quatre à six sont plus réalistes.

Enfin, la tarification. Alors que le prix d’entrée de l’unité de base est abordable, le Microsoft Surface Go 2 devient rapidement cher une fois que vous ajoutez les accessoires à peu près obligatoires. Vous voudrez que le Surface Go Type Cover (129 $) rende la navigation Web et la création de documents plus pratiques en déplacement. Windows n’est tout simplement pas bien adapté à une expérience tactile uniquement. À tout le moins, la housse de protection Surface Go Sleeve (69 $) aidera à protéger l’écran si vous avez déjà un clavier et une souris Bluetooth prêts à l’emploi. Le Surface Pen (99 $) est, heureusement, beaucoup plus facultatif.

Au moment où vous avez ajouté un accessoire ou deux à votre achat, le Surface Go 2 pourrait coûter près de 1 000 $ dans le haut de gamme. Aussi bien construit que soit le Surface Go 2, il ne devrait certainement pas exiger un prix ultra-premium, donc si vous cherchez à dépenser ce genre d’argent, vous feriez mieux de chercher des alternatives plus premium.

Avis Microsoft Surface Go 2 : dois-je l’acheter ?

La Surface Go 2 est une fantastique petite tablette Windows pour le divertissement et les charges de travail légères. La gamme offre un point d’entrée très abordable dans la gamme Surface de Microsoft et est actuellement l’un des appareils les plus économiques du marché. Cependant, les coûts s’additionnent rapidement une fois que vous avez ajouté la couverture du clavier et le logiciel Office – et ceux qui veulent faire plus que surfer sur le Web voudront également se tourner vers le modèle Core m3. Ainsi, le coût réel de possession commence probablement à plus près de 700 $. Heureusement, Microsoft propose un pack Essentials qui revient un peu moins cher que d’acheter tout individuellement.

La Surface Go 2 de Microsoft n’est pas la seule machine Windows puissante et portable à ce prix. Les alternatives incluent l’IdeaPad Flex 5 2-en-1 de Lenovo (690 $) et la série Envy x360 de HP (699 $). Le marché 2-en-1 est certainement l’endroit où chercher si vous avez besoin d’un clavier plus robuste pour travailler et jouer. Dans le haut de gamme, la Surface Pro 7 plus puissante de Microsoft (749 $) est une excellente machine, bien qu’elle soit uniquement Wi-Fi.

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 Plus (529 $) sont des alternatives remarquables aux tablettes si vous êtes satisfait d’un appareil Android. Les prix varient de 580 $/599 € à 899 $ / 879 €, sans le stylet ni le couvercle. Cela vous offre un écran LCD de 11 pouces à 120 Hz, un stockage de 256 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus décent et une connectivité 4G LTE en option. Si vous envisagez de dépenser de l’argent sur le Surface Go 2 hautes performances, l’iPad Air 10,9 pouces d’Apple (599 $) remplit un rôle similaire dans l’écosystème d’Apple.

Ensemble Microsoft Surface Go 2 Essentials

Le dernier Microsoft Surface Go dispose d’un écran plus grand et d’une puissance de traitement plus élevée que jamais. Emportez votre créativité n’importe où avec cet ensemble Essentials qui comprend une couverture de texte et Office 365.

Principales questions et réponses sur Microsoft Surface Go 2

Q : La Surface Go 2 sera-t-elle mise à niveau vers Windows 11 ?

R : Oui. Microsoft déclare que le Surface Go 2 sera éligible pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11 fin 2021 ou début 2022.

Q : La Surface Go 2 prend-elle en charge la 4G LTE ?

R : Oui. Le modèle haut de gamme dispose d’un plateau Nano-SIM avec prise en charge 4G LTE Advanced. Ce modèle arbore également une eSIM à utiliser avec les opérateurs compatibles.

Q : Le Surface Go 2 prend-il en charge d’autres accessoires Surface ?

R : Le Surface Go 2 est compatible avec les mêmes accessoires que le Surface Go d’origine, notamment le Surface Go Type Cover, le Surface Pen, le Slim Pen et le Surface Dock 2.