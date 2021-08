Une pétition demande à Disney World d’ajouter une nouvelle nation à la vitrine mondiale d’Epcot

La Grèce n’est certainement pas la pire idée pour un nouveau pavillon World Showcase, mais ce n’est pas non plus la seule qui a été suggérée, et même sollicitée, au fil des ans depuis l’ouverture d’Epcot. Les pavillons dédiés à Israël, à l’Espagne et à l’Afrique équatoriale ont en fait été promus par Disney World dans le passé comme des pavillons qui devaient se produire. Les deux premiers ne se sont jamais matérialisés, le troisième n’a jamais dépassé une petite buvette. Il y avait eu un pitch à Disney en 2002 pour donner un pavillon à la Corée du Sud, mais il a été jugé trop similaire aux pavillons du Japon et de la Chine. On dit depuis longtemps qu’un pavillon du Brésil viendrait à World Showcase, mais il n’a jamais été officiellement annoncé.