Une pétition pour arrêter les interviews de Will et Jada Smith approche de 25 000 personnes

Ce qui a commencé comme une blague ironique en ligne s’est transformé en une pétition virale qui fait des vagues. Près de 25 000 personnes ont désormais signé une pétition sur Change.org intitulée « Stop Interview Will and Jada Smith ! » L’auteur souligne certaines des révélations publiques incroyablement personnelles du couple au cours des dernières années, affirmant qu’ils n’avaient pas besoin ou ne voulaient connaître aucune de ces informations.

La famille Smith a longtemps été accusée de TMI flagrant. Cette tendance particulière au partage excessif a sans doute commencé avec le talk-show Facebook Watch de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, où elle, sa mère et sa fille Jada Smith discutent de toutes sortes de problèmes dans une perspective multigénérationnelle. Là-bas, ils ont été brutalement honnêtes à propos de certaines de leurs propres expériences personnelles, romantiques et sexuelles qui ont fait sourciller les fans. Depuis, toute la famille a participé et les révélations se sont multipliées dans d’autres lieux. Les mémoires de Will Smith, Will, contiennent des aveux graphiques qui ont fait la une des journaux, et il semble qu’un fan nommé Dexter Morales ait décidé de prendre les choses en main avec sa pétition.

Contrairement à d’autres pétitions en ligne – en particulier celles humoristiques – la pétition de Morales ne comporte aucune explication longue ni mise à jour interminable. Il se lit simplement : « Arrêtez d’interviewer Will et Jada Smith ! avec la légende ajoutée : « Pauvre Will Smith… » Il comporte une photo retouchée du couple au bord des larmes avec des yeux rouges exagérés.

La pétition fixait à l’origine un objectif de 1 500 signatures, mais elle a rapidement dépassé cet objectif. Son objectif actuel est de 25 000 signatures, avec exactement 23 909 au moment d’écrire ces lignes. Au rythme où les nouvelles signatures s’accumulent, elle atteindra son objectif en quelques heures et deviendra l’une des pétitions les plus signées de l’histoire de Change.org.

« Tout ce que j’apprends sur ce couple est contre ma volonté. Libère-nous », a écrit un commentateur à côté de la pétition. Un autre a ajouté: « Tout ne doit pas être de notoriété publique », tandis qu’un troisième a écrit: « Je suis fatigué. Tellement fatigué. J’ai l’impression de faire partie de leur mariage à ce stade. »

Si vous avez manqué l’un des développements étranges de cette histoire, attachez-vous. Pour commencer, Will et Jada ont révélé diverses infidélités au fil des ans, et ont également laissé entendre qu’ils avaient parfois eu une relation ouverte, bien qu’ils admettent que c’est difficile pour naviguer dans ce bourbier émotionnel. En particulier, Jada a discuté des détails de sa liaison en 2016 avec la chanteuse August Alsina et a fait allusion à une histoire déroutante avec le regretté rappeur Tupac Shakur.

Pourtant, Smith semblait dominer tout ce drame dans ses mémoires, où il a révélé qu’il avait développé une réaction psychosomatique averse au sexe après un mauvais chagrin dans sa jeunesse. Il a également admis avoir des fantasmes meurtriers sur le meurtre de son père et une préoccupation constante pour les relations sexuelles extraconjugales.

Pour de nombreux fans, c’est plus que suffisant, mais la famille Smith semble penser qu’elle rend un service public en repoussant les limites de l’honnêteté et de la transparence. Que les fans comme Morales le veuillent ou non, d’autres révélations sont probablement à venir sur Red Table Talk.