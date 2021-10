Une pétition pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles sur les plateaux de tournage circule après la tragédie de « Rust »

Suite au meurtre accidentel la semaine dernière de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de « Rust » de Joel Souza, une pétition circule pour demander la création de la loi d’Halyna, qui « interdirait l’utilisation d’armes à feu réelles sur les plateaux de production de films et créerait un coffre-fort environnement de travail pour toutes les personnes impliquées.

Les acteurs Olivia Wilde, Holland Taylor et d’autres ont tweeté leur soutien à la pétition.

« Hollywood : il est temps de créer la « loi d’Halyna », qui interdira l’utilisation d’armes à feu réelles sur les plateaux de production de films et créera un environnement de travail sûr pour toutes les personnes impliquées. – Signer la pétition! » Wilde a tweeté.

La pétition Change.org, qui compte plus de 19 000 signatures avec un objectif de 25 000, vise directement Alec Baldwin, qui a déchargé l’arme qui a accidentellement tué Hutchins et blessé Souza jeudi. Cela exige qu’il « utilise son pouvoir et son influence dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pour apporter des changements et interdire les vraies armes à feu sur les plateaux de tournage ».

« Nous devons nous assurer que cette tragédie évitable ne se reproduise plus jamais », lit-on dans la pétition. « Il n’y a aucune excuse pour que quelque chose comme cela se produise au 21e siècle. De vrais pistolets ne sont plus nécessaires sur les plateaux de tournage. Ce n’est pas le début des années 90, quand Brandon Lee a été tué de la même manière. Le changement doit se produire avant que des vies talentueuses supplémentaires ne soient perdues. »

Samedi, le sénateur de l’État Dave Cortese (D-San Jose), président de la commission sénatoriale du travail, a déclaré qu’il présenterait une législation interdisant les balles réelles et les armes à feu capables de tirer à balles réelles sur les plateaux de tournage et les productions théâtrales californiennes. La législature étant maintenant suspendue, les détails de tout projet de loi ne seront probablement pas disponibles avant janvier.

