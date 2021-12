Une pétition pour ramener une série Netflix annulée et primée aux Emmys accumule plus de 100 000 signatures

Quelques jours seulement après que Netflix a brisé le cœur avec l’annulation brutale de sa comédie musicale originale Julie et les fantômes, les fans de la série se réunissent pour tenter de sauver la série. Une pétition Change.org créée par des fans appelle Netflix à revenir sur sa décision et à renouveler Julie et les fantômes pour la saison 2, et la pétition a déjà dépassé les 100 000 signatures.

Créée à l’origine à l’automne 2020 peu de temps après la première de la série sur Netflix, la pétition, intitulée « Nous voulons la saison 2 de Julie et les fantômes », a suscité un regain d’intérêt au milieu des nouvelles d’annulation. En faisant la pétition, le créateur de la pétition a écrit que les fans « veulent la saison 2 de Julie et les fantômes ». La pétition poursuit en notant que la série a apporté tant de bonheur à tant de gens et a inspiré tant de personnes à poursuivre leurs rêves. Nous voulons tous vraiment voir plus de cette incroyable émission, des acteurs et de l’équipe. » La pétition encourage également les fans à utiliser le hashtag « #wewantseason2jatp » pour attirer davantage l’attention sur la série et les appels à son renouvellement.

La pétition a atteint le cap des 100 000 signatures le vendredi 24 décembre, moins d’une semaine après que Netflix a confirmé que Julie et les fantômes ne reviendraient pas pour une deuxième course. La pétition compte actuellement plus de 109 000 signatures, un nombre qui continue de croître à mesure que de plus en plus de téléspectateurs se joignent au rassemblement pour sauver la série. Un signataire a écrit sur la pétition : « Je signe parce que je veux que Julie et les Fantômes soient renouvelés. Nous nous sommes retrouvés sur un cliffhanger. Ça ne peut pas finir comme ça !!! » Une autre personne a commenté : « S’il vous plaît, donnez-nous une saison 2 pour mettre fin aux histoires. C’est une émission incroyable avec une belle distribution diversifiée. Il est difficile de trouver des émissions familiales qui sont réellement regardables et amusantes – c’est l’une des rares ! »

Réalisé par Kenny Ortega, Julie and the Phantoms suit Julie, une chanteuse en herbe au lycée qui invoque accidentellement les fantômes d’un boys band décédé dans les années 90, ravivant ainsi sa passion pour la musique. La série met en vedette Madison Reyes dans le rôle principal, avec Charlie Gillespie, Owen Joyner, Jeremy Shada, Cheyenne Jackson et Booboo Stewart. La série a fait ses débuts sur Netflix en septembre 2020, Ortega annonçant un peu plus d’un an plus tard dans une publication Instagram de décembre 2021 qu’ils « avaient appris cette semaine que Netflix ne viendrait pas nous chercher pour une autre saison ». Ortega a écrit dans l’annonce que bien que « nos cœurs soient attristés, nous avançons avec une telle fierté pour ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et la famille que nous avons construite en créant Julie ». La première et unique saison de Julie et les fantômes est disponible en streaming sur Netflix.