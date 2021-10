Une photo de Robert Durst fait surface après avoir été condamné à la prison à vie et testé positif au COVID

Une photo d’identité de Robert Durst, un tueur condamné qui a été testé positif au coronavirus, a fait surface à la suite du transfert du détenu dans un autre établissement pénitentiaire californien.

Durst, un héritier de l’immobilier new-yorkais de 78 ans, a été condamné à la prison à vie dans une salle d’audience du comté de Los Angeles plus tôt ce mois-ci pour le meurtre en 2000 de son amie de longue date Susan Berman et a été placé sous ventilateur plus tôt ce mois-ci après avoir testé positif au COVID-19.

ROBERT DURST OBTENU LA VIE POUR LE MEURTRE EN CALIFORNIE DU MEILLEUR AMI

Le scion immobilier new-yorkais Robert Durst, 78 ans, répond aux questions de l’avocat de la défense Dick DeGuerin, à gauche, alors qu’il témoignait lors de son procès pour meurtre au palais de justice d’Inglewood en août à Inglewood, en Californie. Les avocats de la défense ont demandé jeudi un nouveau procès pour Durst, alléguant plusieurs faux pas l’ont empêché de bénéficier d’une procédure équitable. (Gary Coronado / Los Angeles Times via AP, Pool)

En septembre, Durst a été reconnue coupable de meurtre au premier degré pour avoir tiré sur Berman dans sa maison de la région de Los Angeles juste avant Noël. Les procureurs ont allégué qu’il l’avait tuée dans le but de la faire taire, alors qu’elle devait parler aux autorités de la façon dont elle avait fourni un faux alibi à Durst après la disparition de sa première femme, Kathie, en 1982.

Robert Durst dans une salle d’audience d’Inglewood avec son avocat de la défense Dick DeGuerin en 2021. Durst a été reconnu coupable du meurtre de son amie de longue date Susan Berman à Benedict Canyon juste avant la veille de Noël 2000. (Al Seib / Los Angeles Times via .)

Durst, qui a de nombreux problèmes médicaux et s’est assis dans un fauteuil roulant pendant la majeure partie de son audience de détermination de la peine, a été accusé à New York du meurtre de sa première femme la semaine dernière.

Robert Durst comparaît dans une salle d’audience avec ses avocats pour les plaidoiries le mercredi 8 septembre 2021 à Inglewood, en Californie. Robert Durst est un champion de la fuite des responsabilités, couvrant ses traces de mensonges si nombreux qu’il ne pouvait pas les garder tous droits, a déclaré mercredi un procureur lors des plaidoiries finales du procès pour meurtre de l’héritier immobilier de New York. (Al Seib/Los Angeles Times via AP, Pool) (Al Seib/Los Angeles Times via AP, Pool)

Les procureurs avaient présenté des preuves qui, selon eux, prouvent que Durst a tué sa femme dans le but de fournir un motif au meurtre de Berman. Ils ont également présenté des preuves d’un précédent procès dans lequel Durst avait été acquitté d’avoir abattu un voisin à Galveston, au Texas.

Durst a été transféré du système pénitentiaire du comté de LA à l’établissement de soins de santé de Californie à Stockton, qui surveille les détenus souffrant de problèmes de santé.