Une photo émerge d’Antonio Brown attendant de quitter le stade après l’effondrement

Le temps d’Antonio Brown avec les Buccaneers de Tampa Bay s’est terminé de façon spectaculaire dimanche lorsqu’il a quitté le terrain en trombe au cours du troisième quart du match de la semaine 17 des Bucs contre les Jets.

Des vidéos des tribunes montraient un Brown bouleversé en train de discuter avec Mike Evans, enlevant son maillot, jetant sa chemise et ses gants dans les tribunes avant de se diriger vers les vestiaires. Toute la scène était si étrange que Brown a immédiatement quitté son équipe lors d’un match sur la route.

Cela soulevait également la question : comment Brown allait-il rentrer chez lui ?

Eh bien, quelqu’un a pris une photo de Brown en train de déterminer ces prochaines étapes. (Remarque : développez le tweet pour voir la photo complète).

Une photo de Brown debout seul à l’extérieur du MetLife Stadium a été publiée sur Twitter peu de temps après l’effondrement. Nous pouvions voir que Brown avait déjà sa valise avec lui et regardait son téléphone, essayant probablement de comprendre comment sortir du New Jersey sans le reste de l’équipe.

La tenue sur cette photo Twitter correspondait également à ce que Brown a été photographié portant avant le match.

Donc, oui, cette photo Twitter était légitime.

L’entraîneur-chef Bruce Arians a confirmé après la victoire 28-24 que l’équipe avait libéré Brown. La crise de colère du receveur large lui a également fait manquer une bonne partie de l’argent bonus. Vous ne verrez pas un départ plus étrange et plus laid d’une équipe que cela.