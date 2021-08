Une photographie rare d’Anna Wintour souriante et sans lunettes

in

“Une joyeuse Anna Wintour profitant du spectacle Dolce & Gabbana Alta Moda à Venise », a écrit Menkes sur Instagram. Et le post est sans aucun doute le plus viral que Suzy ait mis en ligne.

« Est-ce vraiment elle ? Sans les lunettes, c’est difficile à dire », lit l’un des centaines de commentaires sur la photo. Certains ont dit qu’ils pensaient que le jour ne viendrait jamais où ils verraient Anna sans lunettes et souriante.

La plupart ont commenté que Wintour semblait méconnaissable sans lunettes. L’éditeur a vraiment fait de chaque signature de son look ce carré à franges, des lunettes de soleil noires et un “visage de poker”. Et à cette époque, également sans le masque, qu’elle portait d’ailleurs pour être assorti à la robe fleurie qu’elle avait choisie pour le défilé.