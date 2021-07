Une pièce a décidé du sort de Michael Jordan, Kareem, Magic…

Le projet porte années à essayer de répartir les talents entre toutes les franchises de la NBA et à combattre l’ombre du tanking. Il s’agit de ceux qui sont dans la pire situation sportive prenant le meilleur de la génération universitaire (et internationale)… mais aussi que des équipes sans grandes aspirations ne s’abandonnent pas aux défaites pour gagner plus d’options pour gagner ce meilleur jeune talent. . Comme il s’agit d’une mission impossible, au moins on essaie de pratiquer le tanking le moins possible… et de la manière la plus déguisée.

Depuis 1990, l’ordre des élections suit le format de la loterie pondérée, un modèle qui a subi plusieurs réformes. Pour moduler le tanking, les quatre premières places de cette élection sont désormais tirées au sort sur une base pondérée. Les trois pires de la saison régulière ont 14% de chances de prendre le numéro 1 et le quatrième, 12,5%. Avant cette dernière modification, les trois premières places étaient tirées au sort et les pires avaient 25 % de chances de prendre la première place. L’avant-dernier, 19,9% et le troisième, 14%.

La procédure de loterie est la suivante : 14 balles de ping-pong (représentant les 14 équipes hors playoffs) sont insérées dans un pot, numéroté de 1 à 14, pour créer 1001 combinaisons possibles. Sur ces 1001 combinaisons, chaque franchise dispose d’un certain montant (une série de nombres déterminés) selon sa position en fin de parcours. Les trois derniers, par exemple, ont 140 numéros de ces 1 001 options, c’est-à-dire 14% (13,9%) de chances d’obtenir le numéro 1. Alors que le quatorze n’a qu’un 0,5% de départ avec la première position.

Après avoir introduit les 14 boules, quatre sont tirées, d’où sort le gagnant du premier choix (choix). De même pour les 2, 3 et 4. Les suivants sont déjà en ordre selon le palmarès des victoires obtenues en phase régulière. Les équipes qui ont été exclues de la loterie établissent cet ordre en fonction de leur solde gagnant-perte : celui avec la meilleure proportion sera le dernier à choisir. Toutes les égalités avant la loterie sont rompues par un tirage.

De la pioche territoriale au tirage au sort

Mais ça n’a pas toujours été comme ça, bien sûr. De 1947 à 1965, les équipes ont choisi directement dans l’ordre inverse du classement de la saison précédente, avec la figure transcendantale du choix territorial : comme la NBA n’en était qu’à ses balbutiements et que les universités généraient des sensations au niveau local, Il était prévu que ces stars continuent dans leur zone d’influence, privilégiant les franchises proches de leurs universités. Ceux qui le souhaitaient pouvaient utiliser ce choix territorial comme s’il s’agissait du premier tour du repêchage.

À partir de 1985 (Patrick Ewing était le premier numéro 1 avec ce système) la loterie a été utilisée. C’était d’abord un pur tirage parmi tous ceux qui n’étaient pas qualifiés pour les playoffs. En 1987, seules les trois premières positions ont été tirées au sort et les autres ont été réparties dans l’ordre inverse des victoires. De cette façon, la pire équipe de la saison précédente a obtenu un top 4 : soit c’était l’une des trois choisies, soit c’était la première des autres, celles qui étaient classées selon le classement. Puis, en 1990, la loterie pondérée et les options sont enfin arrivées, parmi les équipes qui n’avaient pas atteint les playoffs, selon le classement de la saison précédente.

Et entre 1966 et 1984 ? Eh bien, au cours de ces presque deux décennies, le système monétaire a été utilisé. Si simple et rudimentaire: deux équipes, les pires de chaque Conférence (avant Division), sont allées à ce tirage et les deux premières places ont été distribuées. A partir du pick 3, le système de commande a été inversé au classement. Cela signifiait que les deux pires n’avaient pas toujours accès au top 2 : une équipe peut être la deuxième pire d’une conférence et rester en dehors même si elle a subi plus de défaites que la pire de l’autre conférence. La première pièce dans l’air, en 1966, était dans le draft numéro 20 de l’histoire de la NBA, avec dix franchises et les Knicks comme vainqueurs contre les Detroit Pistons : le numéro 1 était Cazzie Russell et le numéro deux, Dave Bing.

Ce système de la pièce, le coin flip), a décidé du sort de certains des meilleurs joueurs de tous les temps :

1969 : KAREEM POURRAIT JOUER AU SOLEIL : Pour beaucoup, du moins jusqu’à l’ascension de LeBron James, le seul à pouvoir défier Michael Jordan pour le trône, Kareem Abdul-Jabbar était encore Lew Alcindor lorsqu’il est arrivé en NBA, après avoir marqué l’histoire à l’UCLA et lors du repêchage de 1969. Le tirage au sort était entre les Phoenix Suns, une franchise qui n’avait qu’un an, et les Milwaukee Bucks. Ils ont remporté ceux du Wisconsin, champions en 1971 avec Kareem comme MVP de la saison régulière et des finales. Quatre ans plus tard, il est allé aux Lakers. Les Suns sont arrivés n ° 2 avec Neal Walk, qui a eu une carrière médiocre et a fini par jouer en Europe.

1974 : LA MONNAIE QUI PERMETTRA LA BLAZERMANIA : Le seul joueur à avoir été au niveau de Kareem dans la NCAA est également sorti de l’UCLA. Bill Walton était n ° 1 du repêchage en 1974 et visait une carrière légendaire en NBA jusqu’à ce que des blessures l’arrêtent de froid. Avec les Blazers, il remporte le seul titre de la franchise, en 1977, l’année de la blazermania. Il a été MVP de la finale et un an plus tard, de la saison régulière, juste avant le début de son épreuve avec des problèmes physiques. Les Blazers ont remporté le tirage au sort des Sixers, qui se sont retrouvés avec Marvin Barnes, l’un des joueurs les plus coriaces de l’histoire avec un talent énorme mais un surnom clarifiant : une mauvaise nouvelle. Barnes, marqué par la toxicomanie, a choisi d’aller à l’ABA et n’a atteint la NBA qu’en 1976, avec les Pistons.

1978 : L’HISTORIQUE 1 DE MYCHAL THOMPSON. Le père de Klay Thompson, Mychal, est né aux Bahamas. Et il était N°1 au repêchage en 1978, le premier élu à ce poste qui n’était pas né aux États-Unis. Le droit d’être sur la pièce appartenait aux Indiana Pacers et aux New Jersey Nets. Ces derniers ont vendu leur choix aux Kings de Kansas City et aux Pacers, après avoir pris le 1, l’ont échangé aux Blazers. Ce sont donc les Oregonians qui ont choisi Mychal Thompson, qui deviendra par la suite un acteur majeur des Showtime Lakers (champion en 1987 et 1988). Les Kings ont choisi Phil Ford.

1979 : LA MAGIE ATTEINT LE… REBOND : L’année de Magic Johnson. Les Lakers ont pris l’un des plus grands de l’histoire après avoir battu les Chicago Bulls dans la pièce, qui sont restés avec David Greenwood. C’était une chance incroyable perdue pour le New Orleans Jazz, qui avait le droit de disputer le 1 avec les Bulls (puis le Jazz de l’Est et les Bulls de l’Ouest) mais ils avaient échangé leur premier tour trois ans plus tôt, en 1976. C’était comme une compensation aux Lakers, à une époque où le libre arbitre n’existait pas en tant que tel, de signer Gail Goodrich, une excellente meneuse (championne en 1972) mais une joueuse vétéran qui avait déjà joué ses meilleures années de basket.

1981 : LES MAUVAIS GARÇONS ARRIVENT D’UN NUMÉRO 2 : Dallas Mavericks, nouveau venu en NBA (en 1980) a remporté la pièce des Detroit Pistons. Les Texans ont emmené Mark Aguirre et les Pistons, Isiah Thomas, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et la référence des Bad Boys, l’équipe de Detroit qui a été championne en 1989 et 1990. Le plus drôle, c’est que dans ces deux titres se trouvait aussi Aguirre , qui est parti en 1989 à Detrois après avoir été trois fois étoile avec les Mavs.

1982 : LES LAKERS REMPORTENT LE PRIX : Encore une fois sans option de sa part (ils venaient aussi d’être champions), les Lakers ont pris le numéro 1 et ont choisi James Worthy. Les Clippers ont emmené Terry Cummings avec le 2, devant Dominique Wilkins. Les Lakers, bien qu’étant champions, pouvaient choisir avec 1 car ils avaient le choix des Cleveland Cavaliers pendant deux ans. A l’instar de Ralph Sampson, devenu plus tard n°1 en 1983, les Lakers ont planifié une opération très tonitruante : décrocher un autre top 3 dans une opération à trois, envoyez Kareem Abdul-Jabbar aux Knicks et choisissez Ralph Sampson (un 2,24 qui a ensuite formé les tours jumelles avec Hakeem Olajuwon à Houston) et James Worthy. Enfin, Sampson a choisi de jouer un an de plus à l’Université de Virginie et les Lakers se sont limités à utiliser leur numéro 1 pour prendre Worthy, l’un des meilleurs attaquants de tous les temps et MVP de la finale en 1988.

1984 : OLAJUWON, BOWIE… ET MICHAEL JORDAN. Avant l’un des meilleurs repêchages de tous les temps, les Rockets ont battu les Blazers (qui avaient le choix grâce à une opération avec les Pacers) et sont restés avec le numéro 1. Vous savez : ils ont pris Hakeem Olajuwon, idole de l’Université de Houston et l’un des meilleurs centres de tous les temps (champion en 1994 et 1995). Et les Blazers ont opté pour Sam Bowie, un intérieur marqué par les blessures et parce qu’il a été choisi devant Michael Jordan, qui est allé aux Chicago Bulls avec le numéro 3. Mais si les Blazers avaient gagné la pièce, Jordan aurait joué à Houston. Les Blazers voulaient un centre car ils avaient déjà Clyde Drexler à l’extérieur, donc avec 1 ils auraient pris Olajuwon. Pour les Rockets, la première option claire était Olajuwon mais la seconde n’était pas Bowie puisqu’ils ne pensaient pas aux postes mais au talent : si le légendaire centre nigérian n’avait pas déjà été à portée de main, ils auraient sélectionné Michael Jordan avec le numéro 2.